Em maio do ano passado, Xi Jinping nomeou Shi Taifeng para o cargo de presidente da Academia Chinesa de Ciências Sociais, o think tank mais influente do governo de Pequim, que conta com mais de 3.000 académicos.

Aos 65 anos, o fiel assistente do presidente chinês abandonou assim a liderança da Mongólia Interior, região autónoma chinesa - cargo que ocupava desde 2019 -, para assumir a presidência daquela que é hoje a principal influência para o enquadramento ideológico da formação de políticas públicas em Pequim.

"A Academia Chinesa de Ciências Sociais é o think tank do governo central e continua a ter uma posição de influência. As suas pesquisas e rascunhos de políticas há muito que têm vindo a modelar a opinião pública, a ajudar a formular as políticas governamentais e conceptualizar as teorias de governação", descreveu Alfred Wu, um professor auxiliar na Universidade Nacional de Singapura da Escola de Políticas Públicas Lee Kuan Yew.

Shi Taifeng foi vice-presidente da Escola do Partido do Comité Central do Partido Comunista da China (PCC) na altura em que Xi Jinping liderava a escola de formação de quadros, entre 2007 e 2012.

"A longa história de Shi ao serviço da Escola do Partido do Comité Central, incluindo o tempo em que trabalhou com Xi enquanto seu vice-presidente, torna-o uma escolha sensível para chefe da Academia Chinesa de Ciências Sociais", considerou o professor Alfred Wu.

Em 2021, o governo central da China decidiu promover uma campanha de combate à corrupção na indústria de carvão da Mongólia Interior, que terminou com a destituição de mais de 60 altos funcionários locais. Alfred Wu acredita que a liderança de Taifeng neste processo valeu-lhe "um favorecimento pessoal" por parte de Xi Jinping.