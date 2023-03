O ex-ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis foi agredido esta sexta-feira num restaurante em Atenas, ficando com o nariz partido, quando jantava com membros do movimento político DiEM25 de toda a Europa.

Segundo o jornal digital ekathimerini.com, um pequeno grupo irrompeu pelas instalações do restaurante da capital grega, no bairro de Exarchia, gritando de forma agressiva e acusando falsamente Varoufakis de, enquanto ministro das Finanças do governo do Syriza, liderado pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras, ter assinado os acordos de resgate financeiro da Grécia com a Troika.

Varoufakis - atual secretário-geral do partido político de esquerda grego MeRA25 (Frente da Desobediência Realista Europeia), que faz parte do movimento político pan-europeu DiEM25 (Movimento Democracia na Europa 2025, por ele lançado) - levantou-se para falar com os membros do grupo, mas eles de imediato responderam com violência, agredindo-o e partindo-lhe o nariz enquanto filmavam a cena com um telemóvel.

O deputado da esquerda grega foi transportado para o hospital Evangelismos, no centro da capital, para ser examinado e, provavelmente, para lhe colocarem uma tala no nariz.

Na rede social Twitter, o porta-voz do governo, Giannis Oikonomou, reagiu quase de imediato, escrevendo: “Condenamos categoricamente o ataque ao secretário do [partido] MeRA25, senhor Y. Varoufakis”.

Η ελληνική αστυνομία θα κάνει ότι απαιτείται προκειμένου οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) March 10, 2023

“O banditismo não tem lugar na nossa democracia e nenhuma forma de violência é tolerada", acrescentou.

"A polícia grega fará o que for necessário para que os perpetradores enfrentem a justiça", disse Giannis Oikonomou na mensagem seguinte.

O bairro ateniense de Exarchia é amplamente conhecido como um bastião de anarquistas que, embora na maioria não residam lá, agem como donos do local, muitas vezes abordando “pessoas indesejáveis que tiveram a ousadia”, segundo os anarquistas, de lá aparecer, explica o jornal digital ekathimerini.com, acrescentando que “os esquerdistas não são mais tolerados do que os direitistas”.