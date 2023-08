Recuperadas caixas negras e 10 corpos dos destroços do avião em que estaria Prigozhin

O Comité de Investigação da Rússia anunciou, esta sexta-feira, através da conta do Instagram, que foram recuperadas as caixas negras e os corpos dos 10 ocupantes do avião em que estaria a viajar o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.

“No decorrer do trabalho de investigação inicial, os corpos de 10 vítimas foram encontrados no local da queda do avião”, disse o Comité de Investigação da Rússia no Telegram.

De acordo com informação avançada pela BBC, irão ser realizados testes de ADN para confirmar a identidade dos corpos agora resgatados.

O avião, um jato privado da Embraer ao serviço do grupo Wagner, despenhou-se na quarta-feira, a noroeste de Moscovo, e matou todos os que seguiam a bordo - sete passageiros e três tripulantes. Entre os passageiros, estariam Prigozhin, chefe do grupo de mercenários que ganhou proeminência pelos seus métodos brutais em todo o mundo e pelas suas vitórias em campo de batalha na guerra da Ucrânia.

O acidente aconteceu precisamente dois meses depois de uma revolta falhada contra o Kremlin. A presença do nome de Prigozhin na lista de passageiros levantou de imegiato questões sobre a causa exacta do desastre.

Vladimir Putin, presidente russo, só quebrou o silêncio sobre a suposta morte de Prigozhin cerca de 24 horas depois do acidente. Esta quinta-feira, Putin destacou que o líder do grupo Wagner "era um homem de negócios talentoso", mas que "cometeu erros graves ao longo da vida". Em declarações citadas pela Agência Reuters, Putin sublinhou ainda que o “conhecia desde os anos 90”.

“Eu conhecia Prigozhin há muito tempo. Desde o início dos anos 90. Ele era um homem com um destino difícil e cometeu erros graves ao longo da sua vida. Esforçou-se pelos resultados que obteve. (…) Era uma pessoa talentosa, um empresário talentoso, trabalhou não só no nosso país mas também no estrangeiro - em África em particular. Estava envolvido lá com petróleo, gás, metais preciosos e pedras. (…) Tanto quanto sei, regressou ontem de África”, acrescentou.

Já esta sexta-feira, o Kremlin refutou as suspeitas de que a Rússia esteja envolvida na suposta morte de Prigozhin.