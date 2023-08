Onde é que está Prigozhin, o "traidor"? À vista de todos, aparentemente

Biden diz que Putin já perdeu a guerra e aconselha Prigozhin a ter "cuidado com o que come"

No final da semana passada, o líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi condenado a uma dura sentença: depois de ter sido condenado por um tribunal a uma nova pena de 19 anos, foi imediatamente enviado para a prisão.

Foi um contraste gritante com o destino de Yevgeny Prigozhin, o chefe do grupo mercenário russo Wagner. Em junho, Prigozhin liderou o motim abortado que constituiu o maior desafio ao presidente russo Vladimir Putin em mais de duas décadas de governo. Embora as tropas de Prigozhin não tenham chegado a Moscovo, Putin, furioso, afirmou num discurso televisivo que aqueles que seguissem o "caminho da traição" seriam punidos. Quase dois meses depois, no caso do chefe da Wagner, isso não aconteceu.

É evidente que o preço a pagar por um confronto com Putin não é fixo. Talvez mais surpreendente seja o facto de Prigozhin nem sequer ter mantido um perfil discreto desde a revolta de junho.

Poucas semanas após a insurreição, Prigozhin apareceu à margem da recente cimeira Rússia-África, em São Petersburgo, apertando a mão a um dignitário da República Centro-Africana (RCA).

Os subscritores do seu canal Telegram estão habituados a vê-lo com camuflagem e equipamento tático, mas Prigozhin foi visto com um pólo e umas calças de ganga, parecendo mais calmo do que nos meses anteriores.

Prigozhin em São Petersburgo com um dignitário da RCA, à margem da cimeira Rússia-África, em julho. Orchestra_W/Telegram

Mas tenham pena do pobre diplomata russo que tem de explicar por que razão Prigozhin - cujas forças abateram aviões militares russos e mataram militares russos na sua marcha em direção à capital - continua a monte.

Foi exatamente isso que aconteceu quando Christiane Amanpour, da CNN, confrontou Andrei Kelin, o embaixador russo no Reino Unido, sobre o bizarro espetáculo da aparição de Prigozhin após o motim.

Kelin admitiu que a insurreição da Wagner poderia constituir uma forma de "alta traição". Mas o embaixador explicou que Putin decidiu deixar o passado para trás.

"O presidente qualificou-a assim quando começou e depois acabou tudo", tentou justificar Kelin. "Agora ele está a viajar para algum lugar, por isso reconhecemos alguns atos heróicos do Grupo Wagner", aludindo aos aparentes sucessos no campo de batalha em torno da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia.

Amanpour, no entanto, insistiu com Kelin.

"O que eu gostaria de perceber é porque é que pessoas como (o dissidente preso Vladimir) Kara-Murza, o intelectual, outros, Navalny, estão na prisão por protestarem verbalmente e discordarem do governo russo, mas Prigozhin, que tentou cometer um golpe contra o Kremlin, talvez até contra o próprio presidente - um golpe armado - continua a vaguear livremente na Rússia? Foi fotografado a encontrar-se com líderes africanos durante a cimeira desta semana em São Petersburgo, porque não está preso por traição?"

Kelin começou por se esquivar, dizendo que não se lembrava de terem morrido soldados russos durante o motim da Wagner. Pressionado por Amanpour, Kelin admitiu que não tinha qualquer explicação. Também os observadores de longa data estão à procura de explicações sobre o futuro de Prigozhin.

Andrei Kelin, embaixador da Rússia no Reino Unido, entrevistado por Christiane Amanpour, da CNN, em 4 de agosto

Os especialistas acreditam que o chefe da Wagner ainda tem valor para Putin, embora a dimensão tenha diminuído.

"A posição de Prigozhin junto do Kremlin foi claramente atingida", disse Candace Rondeaux, diretora do Future Frontlines, um serviço de informações de fonte aberta do think thank New America. "Mas como Putin perdeu ainda mais ações depois do motim, parece que ele acredita que ainda há alguma utilidade em manter Prigozhin por perto."

A perspicácia empresarial de Prigozhin - e a sua capacidade de ocultar ganhos comerciais através de uma rede opaca de empresas de fachada e operações offshore - são uma mais-valia para a Rússia de Putin, que tem sido atingida por sanções económicas ocidentais abrangentes, apontou Rondeaux.

"Nesta altura, as redes de empresas de fachada de Prigozhin são a melhor garantia que Putin tem para manter a economia de guerra da Rússia", explicou. "Mas não é provável que se mantenha assim para sempre - eventualmente, algo tem de ceder. E é bem provável que, quando isso acontecer, assistamos a acontecimentos mais espetaculares perto da fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia."

Rondeaux referia-se à recente deslocação de alguns combatentes da Wagner para a Bielorrússia. A mudança - aparentemente parte de um acordo negociado para pôr fim ao motim de junho - já fez soar os alarmes na Polónia, um membro da NATO vizinho da Bielorrússia.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, disse recentemente que 100 soldados da Wagner estavam a deslocar-se para uma fina faixa de terra entre a Polónia e a Lituânia, com a possível intenção de se fazerem passar por imigrantes para atravessar a fronteira.

Não se sabe exatamente quantas tropas Wagner estão na Bielorrússia e se têm ou não acesso a armamento pesado. Mas Morawiecki parece estar a apontar para um cenário potencial: a promoção de algum tipo de desestabilização ao longo da fronteira leste da NATO.

A pegada africana da Wagner

E depois há os planos de Prigozhin para outra região: países vulneráveis e instáveis em África, onde a Wagner já conduziu uma série de operações.

Falando depois de os combatentes da Wagner se terem mudado para a Bielorrússia, Prigozhin sugeriu que continuava concentrado neste mercado africano fundamental.

"Para garantir que não há segredos e conversas de bastidores, informo que o Grupo Wagner continua as suas atividades em África, bem como nos centros de formação na Bielorrússia", afirmou Prigozhin numa mensagem áudio partilhada nas contas do Telegram associadas ao Grupo Wagner.

As forças de Prigozhin já estão implicadas em atividades no Sudão - onde a Wagner forneceu as milícias que lutam contra o exército sudanês - e tem operado extensivamente na RCA e na Líbia.

É possível que também sinta oportunidades no Níger, depois de um recente golpe militar ter ameaçado desencadear uma grave crise regional. Numa mensagem recente no Telegram, Prigozhin deu a entender que a Wagner poderia estar pronta para oferecer os seus serviços nesse país.

"O que aconteceu no Níger está a ser preparado há anos", disse Prigozhin. "Os antigos colonizadores estão a tentar manter os povos dos países africanos sob controlo. Para os manter sob controlo, os antigos colonizadores estão a encher esses países de terroristas e bandidos. Criando assim uma crise de segurança colossal."

Segue-se a venda direta. "A população sofre. E essa é a razão do amor pelo Grupo Wagner, essa é a alta eficiência do Grupo Wagner. Porque mil soldados da Wagner são capazes de estabelecer a ordem e destruir os terroristas, impedindo-os de prejudicar a população pacífica."

Isto pode ser considerado como pura fanfarronice e vendeta. Mas vale a pena notar que o discurso de venda de Prigozhin estava em desacordo com a opinião do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, que apelou à "libertação imediata" do presidente nigeriano Mohamed Bazoum pelos militares.

E é aí que as coisas ainda podem tornar-se interessantes na Rússia. Ao desafiar Putin e ao fugir ao castigo, Prigozhin parece ter construído e sustentado um centro de gravidade concorrente do Kremlin.

Numa análise recente, Tatiana Stanovaya, membro sénior do Carnegie Russia Eurasia Center, afirmou que Prigozhin tinha efetivamente destruído a "vertical do poder" - o sistema de longa data de Putin de governação de cima para baixo.

"O tão falado 'poder vertical' de Putin desapareceu", escreveu. "Em vez de uma mão forte, há dezenas de mini-Prigozhins e, embora possam ser mais previsíveis do que o líder da Wagner, não são menos perigosos. Todos eles sabem muito bem que a Rússia pós-Putin já está aqui - mesmo que Putin continue no comando - e que é altura de pegar em armas e prepararem-se para uma batalha pelo poder."