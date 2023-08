A grande bola de fogo, a dúvida fundamental e considerações sobre esses e outros factos: aconselhamos que veja e ouça isto sobre o avião que caiu e tinha Prigozhin na lista dos passageiros

Sabe-se que caiu um jato na Rússia e que na lista de passageiros do avião estava o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Não se sabe é se ia mesmo no avião - e essa é a dúvida fundamental. A Rússia diz que as dez pessoas que seguiam a bordo, sete passageiros e três tripulantes, morreram mas ainda não confirmou a identidade de qualquer vítima mortal. Do local, que fica a meio do trajeto entre Moscovo e São Petersburgo, chegam várias imagens, algumas já verificadas, com uma grande bola de fogo.

O caso também está a ser alvo de análise na CNN Portugal, onde os comentadores deixam a sua visão sobre o que poderá ter acontecido.