"É um pouco assustador pensar que podia ter estado nele". Youtuber com mais seguidores do mundo diz que foi convidado a ver destroços do Titanic, mas recusou

MrBeast, conhecido no YouTube por fazer desafios que envolvem, muitas vezes, vários milhares de euros, terá sido convidado para embarcar num submarino que ia até ao fundo do oceano para observar os destroços do Titanic, mas recusou. Na sua conta no Twitter, o criador de conteúdos admitiu, no domingo, ser "um pouco assustador pensar que podia estar nele (Titan)".

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA — MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023

No mesmo tweet, o youtuber partilhou uma captura de ecrã que mostra parte da conversa onde o convite foi feito. "Já agora, vou ao Titanic num submarino no final deste mês. A equipa ficaria entusiasmada por te ter connosco”, lê-se.

Ainda assim, MrBeast não esclarece se o convite que recebeu era para uma viagem no interior do Titan, que teve um desfecho trágico com a implosão, causando a morte dos cinco ocupantes.

Recorde-se que James Stephen "Jimmy" Donaldson, mais conhecido pelo seu nome artístico "MrBeast", ganhou notoriedade pela divulgação dos seus desafios, filantropia e experiências, como o vídeo "Quarto de hotel de $1 vs quarto de hotel de $1,000,000", que já conta com 248 milhões de visualizações.

Estes conteúdos valeram ao norte-americano mais de 163 milhões de seguidores no seu canal de YouTube, fazendo dele o youtuber com mais seguidores do mundo.