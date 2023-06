Zelensky alerta que Putin está a preparar ataque "terrorista" à central nuclear de Zaporizhzhia, Kremlin acusa-o de espalhar "mais uma mentira"

Autarca de Kiev em guerra com Zelensky: "Alguém quer voltar a controlar a capital. Já ganhámos? Eu sou o maior problema agora?"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alerta esta quinta-feira que a Rússia está a preparar um "ataque terrorista" na central nuclear de Zaporizizhia, que está sob controlo das forças de Moscovo.

"Acabámos de receber um relatório dos nossos serviços de inteligência e de segurança. Os serviços de inteligência receberam informação de que a Rússia está a considerar um cenário de um ataque terrorista na central nuclear de Zaporizhzhia - um ataque terrorista com libertação de radiação. Eles prepararam tudo nesse sentido", escreve Zelensky, no seu canal oficial do Telegram.

O chefe de Estado ucraniano lembra que "a radiação não conhece fronteiras", pelo que qualquer país poderá ser afetado por este ataque, dependendo da "direção do vento". Por isso, a Ucrânia está a partilhar toda a informação que tem disponível com os seus parceiros internacionais - "o mundo inteiro", assinalou Zelensky.

"A Europa, os EUA, a China, o Brasil, a Índia, África - todos os países, absolutamente toda a gente deve saber isto. As organizações internacionais. Todas elas", salienta, advertindo de seguida que, "desta vez, não deve acontecer o mesmo que aconteceu em Kakhovka", referindo-se à explosão de Nova Kakhovka que provocou várias inundações na região de Kherson. Até porque, agora, diz, "o mundo foi avisado, portanto o mundo pode e deve agir".

Kremlin acusa Zelensky de espalhar "mais uma mentira"

O Kremlin não demorou muito a reagir, emitindo de imediato um comunicado, no qual acusa Zelensky de espalhar "mais uma mentira". Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, lembra que os inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica visitaram a central nuclear e avaliaram tudo com notas muito positivas.

Antes das acusações de Volodymyr Zelensky, a agência de notícias russa Interfax avançou que o chefe da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, vai visitar Moscovo esta sexta-feira para discutir precisamente a gestão da central nuclear de Zaporizhzhia, localizada no sul da Ucrânia.