Zelensky recebido por Biden na Casa Branca

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou esta quinta-feira à Casa Branca, acompanhado da mulher, Olena Zelenska. O chefe de Estado ucraniano foi recebido pelo presidente norte-americano, Joe Biden, e pela primeira-dama, Jill Biden.

Antes, Zelensky reuniu-se com representantes do Congresso norte-americano e do Pentágono, a quem assegurou que os ucranianos "estão a ganhar" no teatro de operações. O presidente ucraniano assinalou o encontro com o líder da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, com uma publicação na rede social X (ex-Twitter), na qual disse estar "sinceramente grato à Câmara dos Representantes, a ambos os partidos e a toda a população americana por todo o apoio" que têm demonstrado para com a Ucrânia.

"Conquistámos muito em conjunto para salvaguardar a democracia, a liberdade e a dignidade - valores partilhados pelas nossas nações. O povo ucraniano sofreu imenso como consequência dos crimes de guerra russos, mas libertámos mais de metade do território ocupado pelos invasores russos e podemos ver com clareza que a vitória está cada vez mais próxima", escreveu ainda.

I met with US House Speaker @SpeakerMcCarthy, House Democratic Leader @RepJeffries, and US House Representatives.



Ukraine is sincerely grateful to the House, both parties, and the entire American people for all the support.



We have accomplished much together to safeguard… pic.twitter.com/q3Zk06vOru