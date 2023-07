Zelensky pressiona Aliança no meio da multidão: "A NATO dará segurança à Ucrânia. A Ucrânia tornará a NATO mais forte"

"A NATO dará segurança à Ucrânia. A Ucrânia tornará a NATO mais forte", apelou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, perante uma multidão no centro de Vilnius, na Lituânia, num comício realizado à margem da cimeira da Aliança Atlântica.

“Hoje embarquei numa viagem para cá [Vilnius] com fé nas decisões, com fé nos parceiros, com fé numa NATO forte. Numa NATO que não hesita, não perde tempo e não olha para trás a nenhum agressor… E gostaria que esta fé se tornasse confiança – confiança nas decisões que merecemos – todos nós merecemos, e cada guerreiro, cada cidadão, toda a mãe, toda a criança espera. E isso é esperar demais?", questionou.

O presidente da Ucrânia apareceu de surpresa a discursar para milhares de pessoas na maior praça de Vilnius, pouco depois de chegar à Lituânia para participar na cimeira da NATO. Volodymyr Zelensky discursou em ucraniano, ladeado pelo presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, e foi aplaudido pela multidão, que entre bandeiras às costas ou empunhadas ao vento "pintou" a praça com as cores azul e amarela, da bandeira, e gritando "Glória à Ucrânia".

O presidente ucraniano considerou "absurdo" que a Ucrânia não tenha uma previsão temporal para a adesão à NATO durante a cimeira da Vilnius, depois de a Aliança dizer a Kiev que iria enviar uma "mensagem positiva" sobre esta questão. A Ucrânia quer ser integrada rapidamente na Aliança, com garantias de segurança. Mas as divisões entre os 31 membros da NATO levam a que não exista ainda uma data ou um convite formal para a integração da Ucrânia.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que Kiev iria receber mais ajuda militar e garantias de segurança, um alívio nas condições formais de adesão, bem como um novo formato de cooperação com a Aliança, o chamado Conselho NATO-Ucrânia.

