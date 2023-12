Nasceu sem pernas. Agora é lutador de wrestling e MMA, e aspirante a atleta olímpico. A história inspiradora de Zion Clark

“Não precisas de pernas para deixar a tua pegada neste planeta”. Este é o lema de vida de Zion Clark.

Desde que nasceu, o americano tem desafiado contínua e ferozmente as probabilidades, ultrapassando todos os desafios que se lhe deparam e criando um legado de que se pode orgulhar.

O jovem de 26 anos nasceu com um defeito raro chamado Síndrome de Regressão Caudal, que o deixou sem pernas. Apesar dos obstáculos óbvios que isso representa, ele estabeleceu três recordes mundiais do Guinness, venceu na sua estreia nas artes marciais mistas (MMA) e tornou-se uma fonte de inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo.

"Só gosto de me divertir", diz Clark à CNN, explicando o que o motiva a continuar a ultrapassar os seus limites.

"Muitas pessoas ficam presas a regras de que têm de ir para um emprego das 9 às 5 todos os dias. Na realidade, quando se descobre algo que realmente nos faz feliz, o céu é o limite".

Início da vida

Clark teve uma vida difícil.

Entregue à nascença para adoção pela sua mãe biológica, Clark diz que passou anos a saltar entre lares de acolhimento onde sofreu abusos mentais e físicos. Foi uma infância que acabou por levar Clark a ter pensamentos suicidas.

Foi só aos 16 anos que Clark encontrou uma família carinhosa que lhe deu as bases para começar a construir a sua vida.

Mas Clark não é de ficar a remoer o passado e, na sua entrevista à CNN, o atleta mostrou-se relutante em passar o tempo a olhar para o espelho retrovisor, querendo antes falar sobre como conseguiu dar a volta à situação.

Ele diz que foi através do desporto, nomeadamente da luta livre, que começou a lidar com a vida.

O desporto ancestral ensinou-lhe disciplina, alargou o seu círculo social e deu-lhe um sentido de autoestima à medida que aprendia a navegar pelo mundo com duas mãos - Clark rejeitou o uso de pernas protésicas devido ao desconforto que estas lhe causavam.

O americano diz que a luta livre lhe deu um objetivo que mudou a sua vida. Cortesia de Craig Levinson

A luta livre também inspirou Clark a ir para o ginásio, o que provocou uma grande transformação no seu corpo. Depois de anos de treino, o americano tornou-se uma força no tapete, onde enfrentava e vencia regularmente atletas com capacidades completas.

No último ano do liceu, Clark terminou a época com 33 vitórias e 15 derrotas e, por pouco, não conseguiu entrar no Campeonato Estadual de Luta Livre do Liceu de Ohio, nos EUA.

Passou a competir a nível universitário no Kent State, ficando melhor e mais forte a cada ano. Assim que colocava o seu adversário no tapete, poucos conseguiam encontrar uma saída.

"Há um ditado que diz que quando se luta, tudo o resto na vida se torna fácil, e eu acredito piamente nisso", afirma Clark.

"É um desporto para todos. Qualquer pessoa pode juntar-se a nós e praticá-lo. Qualquer pessoa pode ter sucesso. É preciso muito trabalho árduo. É preciso muito tempo. Mas se conseguirmos encontrar paz e alegria num desporto de combate como este, o céu é o limite".

Sonhar com Paris 2024

O céu era mesmo o limite para Clark, que não se contentava apenas com o sucesso no wrestling.

À procura de novos desafios, testou a sua capacidade atlética em novas áreas, nomeadamente nas corridas em cadeira de rodas e no ginásio.

Sem medo de colocar a fasquia alta, Clark dedicou a sua vida a representar o seu país nos Jogos Olímpicos de luta livre e nos Jogos Paralímpicos de corrida em cadeira de rodas.

Ainda tem esperança de chegar a Paris 2024 no próximo ano e está a seguir um programa de treino dedicado e extenuante para tornar esse sonho realidade.

Além das suas ambições olímpicas e paralímpicas, Clark também mergulhou no mundo do MMA profissional. Por incrível que pareça, ele venceu sua primeira luta em 2022, derrotando um atleta com capacidades totais. Foi um feito que colocou o seu nome em evidência e lhe abriu o apetite por mais.

Ao longo dos anos, Clark também estabeleceu três recordes mundiais: o de homem mais rápido em duas mãos, o de maior salto de caixa com as mãos (84 centímetros) e o maior número de flexões em diamante em três minutos (248).

Clark tem a ambição de um dia representar os EUA nos Jogos Olímpicos. Cortesia de Craig Levinson

Clark está pronto para tentar quebrar um de seus recordes novamente no próximo ano, tentando ser ainda mais rápido do que os 4,78 segundos que marcou para percorrer 20 metros com as mãos.

"Quem não gosta de estar sempre a pôr a fasquia mais alta? Eu já pus a fasquia muito alta. Por que não subir um pouco mais?", disse ele, sorrindo, acrescentando que teve de tirar algum tempo de férias devido a uma lesão na mão no início do ano.

Falando com Clark agora, encontramos um homem cheio de confiança, disposto a aprender, mas também sem medo de falar sobre as suas capacidades.

Ele também não tem vergonha da câmara, inscrevendo-se e chegando às semifinais do "America's Got Talent" este ano, onde demonstrou o seu talento físico e musical - sim, além de tudo o resto, Clark também sabe tocar piano, guitarra e bateria.

Quando lhe perguntam o que o leva a manter tanta intensidade na sua vida, a resposta de Clark é simples.

"Nada me faz mais feliz do que dar um murro na cara de alguém ou ganhar a alguém numa corrida ou pegar em alguém e atirá-lo para um tapete ou sentar-me numa bateria a fazer música durante horas, ao piano ou à guitarra", diz.

"Antes de mais, isso faz-me feliz. Se recuarmos cinco ou seis anos, quando estava a fazer tudo isto, não estava a ganhar dinheiro, mas continuava a fazê-lo porque me fazia feliz."

Encontrar um mentor

Clark tomou a decisão consciente de se rodear de boas pessoas na sua vida adulta - uma delas é Craig Levinson.

Os dois conheceram-se de uma forma bastante memorável, nos bastidores do Ellen DeGeneres Show, e desde então têm viajado juntos pelo mundo.

Deram-se logo bem, criando laços com o seu interesse comum pela boa forma física e as suas ambições de tornar o mundo um lugar melhor.

Levinson é agora o empresário de Clark e viu o seu amigo crescer como atleta e como homem.

"Ele é um miúdo no coração, por isso gosta de rir, jogar videojogos e fazer piadas. E, sabe, é um ser humano bastante normal fora das câmaras. Apenas gosta de viver uma vida muito simples", afirma Levinson à CNN.

Craig Levinson tornou-se empresário e mentor de Clark desde que os dois se conheceram nos bastidores do The Ellen DeGeneres Show. Cortesia de Craig Levinson

"Quando ele cresceu foi difícil construir confiança com pessoas".

"A nossa ligação resultou desta amizade, em que ele podia realmente confiar em mim e saber que eu tinha as suas melhores intenções e interesses e que o ia ajudar. Temos sucessos e falhamos juntos".

Agora, querendo inspirar os outros, Clark tornou-se orador em conferências, onde partilha as lições que aprendeu ao longo da vida.

Os discursos públicos são a sua forma de retribuir, motivando as pessoas para o que quer que desejem fazer nas suas vidas.

"Gosto sempre de dizer nos meus discursos que não é preciso ter pernas para deixar uma pegada neste planeta", afirmou Clark.

"É uma afirmação muito literal e metafórica porque, como sabem, toda a gente tem a capacidade de causar impacto.

"Vamos esperar por uma oportunidade ou vamos forçar a oportunidade? Seja como for, quando o fizeres, é aí que começas a deixar a tua marca. Qualquer pessoa pode fazer isso em qualquer lugar".

Nota do editor: se você ou alguém que conhece estiver a lutar com pensamentos suicidas ou questões de saúde mental, por favor ligue para a linha de crise Voz Amiga 213 544 545 | 963 524 660, para a linha SNS24 808 24 24 24 ou para o 112, ou consulte o site prevenirsuicidio.pt.