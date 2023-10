Economia da zona euro contraiu 0,1% no terceiro trimestre. Portugal é o quarto país com pior desempenho

Irlanda, Áustria e República Checa foram as três economias europeias que registaram uma contração mais significativa no terceiro trimestre face aos três meses anteriores. Superiores ao valor médio da zona euro que também diminuiu 0,1%, segundo os dados publicados esta terça-feira pelo Eurostat.

Portugal, a par da Estónia, teve uma contração de 0,2%, o quarto pior desempenho entre as economias para as quais já há dados disponíveis — e superior a média do espaço da moeda única.

Já no conjunto da União Europeia foi registado um crescimento em cadeia de 0,1%.