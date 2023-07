Rei Zulu no hospital por suspeitas de envenenamento

Misuzulu kaZwelithini, o rei Zulu, o mais poderoso governante consuetudinário da África do Sul, cuja coroação em outubro de 2022 desencadeou uma guerra de clãs no seio da família real, foi hospitalizado na vizinha Essuatíni, com o palácio a referir um possível envenenamento. Segundo escreve a BBC o Rei não se sentiu confortável em procurar apoio médico na África do Sul e por isso rumou ao país vizinho.

Já Mangosuthu Buthelezi, um chefe tribal dos Zulus, lembra que recentemente um dos conselheiros do rei morreu e também havia suspeitas de envenenamento, escreve ainda a BBC.

O Rei não tem poder político formal e o seu papel na sociedade é quase cerimonial, mas continua a ter influência e um orçamento anual de vários milhões de dólares, dados pelo Governo sul-africano.

Uma parte da família tem questionado, em tribunal, a legalidade da sucessão assumida por Misuzulu kaZwelithini, insistindo que ele não é o sucessor de direito do seu pai Goodwill Zwelithini e que o sucessor é o seu irmão Simakade.

Recorde-se que o rei Zwelithini tinha seis mulheres e 26 filhos.

Oficialmente não existe nenhuma suspeita de que alguém da família possa estar envolvido nesta suspeita de envenenamento. Até ao momento a polícia não comentou oficialmente o caso ou as suspeitas.