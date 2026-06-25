O Algarve entra em competição nas Novas 7 Maravilhas de Portugal: vote já na TVI Pass

Olhão recebe candidatos oriundos de vários pontos do Algarve que disputam um lugar na fase final das Novas 7 Maravilhas de Portugal no sábado, 27 de junho.

A 3.ª Meia-Final Regional Algarve das Novas 7 Maravilhas de Portugal realiza-se no Jardim Pescador Olhanense e representa uma etapa decisiva do concurso, que tem como objetivo distinguir e promover alguns dos mais importantes símbolos do património nacional.

O evento será transmitido em direto na TVI e no TVI Player, entre as 15h15 e as 19h15, e pretende dar visibilidade ao património material e imaterial representado pelos candidatos, envolvendo também as comunidades locais num processo de valorização da identidade cultural portuguesa.

Ao longo da emissão serão apresentados os projetos e candidaturas selecionadas, cabendo ao público um papel determinante na escolha dos representantes que seguirão para as próximas fases da competição. A votação popular continua a ser um dos pilares do projeto, reforçando a importância da participação de todos neste processo.

“Depois das meias-finais do Norte e do Alentejo e Ribatejo, vamos assistir ao desfilar do melhor património do Algarve, que não quer ficar para trás nesta competição entre regiões de Portugal, a lutarem por afirmar as suas identidades, as suas culturas, o seu povo. É magnífico assistir ao apoio popular e sentir o orgulho que as pessoas têm nas suas terras”, destaca Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal.

Para o presidente da Câmara Municipal de Olhão, Ricardo Calé, a realização desta meia-final no concelho constitui um motivo de orgulho e uma oportunidade para reforçar a valorização do património regional. “É uma honra para Olhão receber um evento desta dimensão e relevância nacional. As Novas 7 Maravilhas de Portugal representam uma celebração da nossa identidade coletiva, da nossa história e da riqueza dos nossos territórios. Convido todos os olhanenses, algarvios e visitantes a participarem nesta iniciativa e a apoiarem os candidatos. A participação popular é essencial para dar força e visibilidade ao património que melhor representa o nosso país.”

Além da componente competitiva, o evento constitui uma oportunidade para promover o Algarve enquanto território de riqueza histórica, cultural e turística, contribuindo para a divulgação de recursos que integram a memória coletiva das comunidades e reforçam a sua atratividade junto de visitantes nacionais e internacionais.

O voto do público faz toda a diferença. Todos estão convidados a participar e a contribuir para a eleição daqueles que melhor representam o património e a identidade de Portugal.

A votação pode ser feita através de chamada telefónica, utilizando os números associados a cada candidato, ou de forma digital, através da aplicação TVI Pass, permitindo aos portugueses apoiar os seus favoritos de forma simples e imediata.

Para garantir o rigor, a transparência e a segurança no tratamento das votações, todo o processo é auditado pela consultora internacional PwC.

Juntos, vamos celebrar o melhor de Portugal.

Lista oficial dos 21 semifinalistas – Região Algarve

Castelos

Castelo de Aljezur – 761 207 085

Castelo de Castro Marim – 761 207 086

Fortaleza de Sagres – 761 207 087

Religião

Convento de Nossa Senhora da Assunção – 761 207 094

Igreja da Misericórdia de Tavira – 761 207 095

Igreja de Santa Maria do Castelo – 761 207 096

História

Arco da Vila – 761 207 091

Ribat da Arrifana – 761 207 092

Ruínas de Milreu – 761 207 093

Grandes Obras

Marina de Portimão – 761 207 088

Marina de Vilamoura – 761 207 089

Ponte Internacional do Guadiana – 761 207 090

Século XX

Mercados de Olhão – 761 207 097

Palácio Fialho – 761 207 098

Estação Salva-Vidas da Fuzeta – 761 207 099

Século XXI

Auditório Maria Barroso – 761 207 100

Biblioteca José Mariano Gago – 761 207 101

Portimão Arena – 761 207 102

Turismo

Art Reef by Vhils – 761 207 103

Museu de Portimão – 761 207 104

Palácio de Estoi – 761 207 105

VOTE NA TVI PASS