Já são conhecidos os 14 finalistas da Grande Lisboa às 'Novas 7 Maravilhas de Portugal'

A Grande Lisboa já conhece os 14 Finalistas Regionais das Novas 7 Maravilhas de Portugal. A decisão foi tomada pelo público no passado sábado, 4 de julho, durante a emissão especial da TVI, em direto do Padrão dos Descobrimentos, onde os 21 patrimónios candidatos disputaram a preferência dos portugueses nas sete categorias do concurso: Castelos, Grandes Obras, História, Religião, Século XX, Século XXI e Turismo.

Entre os patrimónios apurados encontram-se alguns dos mais emblemáticos exemplos do património construído da Grande Lisboa, refletindo a diversidade histórica, arquitetónica, cultural e técnica da região.

Ao longo da emissão, apresentada por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira, milhares de votos determinaram os vencedores de cada categoria e os 14 patrimónios que seguem para a Final Regional, mantendo-se na corrida à eleição das Novas 7 Maravilhas de Portugal.

OS 14 FINALISTAS REGIONAIS DA GRANDE LISBOA

Categoria CASTELOS

Castelo de Palmela

Castelo de São Jorge

Categoria GRANDES OBRAS

Fonte da Alameda

Ponte 25 de Abril

Categoria HISTÓRIA

Aqueduto das Águas Livres

Palácio Nacional de Mafra

Categoria RELIGIÃO

Convento de Jesus

Sé de Lisboa

Categoria SÉCULO XX

Cristo Rei

Museu Bordalo Pinheiro

Categoria SÉCULO XXI

Escola Superior de Setúbal

Estação de Lisboa Oriente

Categoria TURISMO

Museu MACAM

Tapada de Mafra

A Meia-Final da Grande Lisboa voltou a evidenciar a riqueza e a diversidade do património construído da região, reforçando a missão das Novas 7 Maravilhas de Portugal de promover o seu conhecimento, valorização e preservação.

Para Luis Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal, "Esta meia-final foi mesmo especial, em Lisboa, no coração daquilo que somos como nação, com um desfile de patrimónios de relevância mundial. A participação popular esteve à altura, com a defesa acérrima a que assistimos, demonstrando a enorme ligação entre a população e aquilo que nos representa como nação."

Para Pedro Moreira, presidente do Conselho de Administração da EGEAC, "A preservação e valorização do património são um dos eixos estratégicos da EGEAC – Lisboa Cultura, que continua a investir na reabilitação e modernização dos seus equipamentos culturais, preservando o património e aproximando-o de novos públicos. A presença do Castelo de São Jorge e do Museu Bordalo Pinheiro nas meias-finais das Novas 7 Maravilhas de Portugal reforça este compromisso e valoriza o património histórico e cultural de Lisboa."

Os 14 Finalistas Regionais da Grande Lisboa juntam-se agora aos apurados das restantes regiões e continuam na corrida à eleição das Novas 7 Maravilhas de Portugal, cuja grande final decorrerá a 12 de setembro. As Meias-Finais Regionais decorrem até 11 de julho e todas as fases do concurso são auditadas pela PwC.

A lista completa dos concorrentes, organizada por região e categoria, pode ser consultada no site oficial.

A votação pública pode ser efetuada através da app TVI Pass.