Já são conhecidos os 14 finalistas da Grande Lisboa às 'Novas 7 Maravilhas de Portugal'

A Grande Lisboa já conhece os 14 Finalistas Regionais das Novas 7 Maravilhas de Portugal. A decisão foi tomada pelo público no passado sábado, 4 de julho, durante a emissão especial da TVI, em direto do Padrão dos Descobrimentos, onde os 21 patrimónios candidatos disputaram a preferência dos portugueses nas sete categorias do concurso: Castelos, Grandes Obras, História, Religião, Século XX, Século XXI e Turismo.
Entre os patrimónios apurados encontram-se alguns dos mais emblemáticos exemplos do património construído da Grande Lisboa, refletindo a diversidade histórica, arquitetónica, cultural e técnica da região.
Ao longo da emissão, apresentada por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira, milhares de votos determinaram os vencedores de cada categoria e os 14 patrimónios que seguem para a Final Regional, mantendo-se na corrida à eleição das Novas 7 Maravilhas de Portugal.
OS 14 FINALISTAS REGIONAIS DA GRANDE LISBOA
Categoria CASTELOS
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Castelo de Palmela
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Castelo de São Jorge
Categoria GRANDES OBRAS
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Fonte da Alameda
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Ponte 25 de Abril
Categoria HISTÓRIA
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Aqueduto das Águas Livres
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Palácio Nacional de Mafra
Categoria RELIGIÃO
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Convento de Jesus
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Sé de Lisboa
Categoria SÉCULO XX
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Cristo Rei
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Museu Bordalo Pinheiro
Categoria SÉCULO XXI
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Escola Superior de Setúbal
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Estação de Lisboa Oriente
Categoria TURISMO
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Museu MACAM
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Tapada de Mafra
A Meia-Final da Grande Lisboa voltou a evidenciar a riqueza e a diversidade do património construído da região, reforçando a missão das Novas 7 Maravilhas de Portugal de promover o seu conhecimento, valorização e preservação.
Para Luis Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal, "Esta meia-final foi mesmo especial, em Lisboa, no coração daquilo que somos como nação, com um desfile de patrimónios de relevância mundial. A participação popular esteve à altura, com a defesa acérrima a que assistimos, demonstrando a enorme ligação entre a população e aquilo que nos representa como nação."
Para Pedro Moreira, presidente do Conselho de Administração da EGEAC, "A preservação e valorização do património são um dos eixos estratégicos da EGEAC – Lisboa Cultura, que continua a investir na reabilitação e modernização dos seus equipamentos culturais, preservando o património e aproximando-o de novos públicos. A presença do Castelo de São Jorge e do Museu Bordalo Pinheiro nas meias-finais das Novas 7 Maravilhas de Portugal reforça este compromisso e valoriza o património histórico e cultural de Lisboa."
Os 14 Finalistas Regionais da Grande Lisboa juntam-se agora aos apurados das restantes regiões e continuam na corrida à eleição das Novas 7 Maravilhas de Portugal, cuja grande final decorrerá a 12 de setembro. As Meias-Finais Regionais decorrem até 11 de julho e todas as fases do concurso são auditadas pela PwC.
A lista completa dos concorrentes, organizada por região e categoria, pode ser consultada no site oficial.
A votação pública pode ser efetuada através da app TVI Pass.