TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP
7 Maravilhas

Já são conhecidos os 14 finalistas da Grande Lisboa às 'Novas 7 Maravilhas de Portugal'

Já são conhecidos os 14 finalistas da Grande Lisboa às 'Novas 7 Maravilhas de Portugal' - TVI
Lisboa

Estes são os 14 monumentos da Grande Lisboa que continuam na corrida às Novas 7 Maravilhas

A Grande Lisboa já conhece os 14 Finalistas Regionais das Novas 7 Maravilhas de Portugal. A decisão foi tomada pelo público no passado sábado, 4 de julho, durante a emissão especial da TVI, em direto do Padrão dos Descobrimentos, onde os 21 patrimónios candidatos disputaram a preferência dos portugueses nas sete categorias do concurso: Castelos, Grandes Obras, História, Religião, Século XX, Século XXI e Turismo.

Entre os patrimónios apurados encontram-se alguns dos mais emblemáticos exemplos do património construído da Grande Lisboa, refletindo a diversidade histórica, arquitetónica, cultural e técnica da região.

Ao longo da emissão, apresentada por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira, milhares de votos determinaram os vencedores de cada categoria e os 14 patrimónios que seguem para a Final Regional, mantendo-se na corrida à eleição das Novas 7 Maravilhas de Portugal.

OS 14 FINALISTAS REGIONAIS DA GRANDE LISBOA

Categoria CASTELOS

  • Castelo de Palmela

  • Castelo de São Jorge

Categoria GRANDES OBRAS

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

  • Fonte da Alameda

  • Ponte 25 de Abril

Categoria HISTÓRIA

  • Aqueduto das Águas Livres

  • Palácio Nacional de Mafra

Categoria RELIGIÃO

  • Convento de Jesus

  • Sé de Lisboa

Categoria SÉCULO XX

  • Cristo Rei

  • Museu Bordalo Pinheiro

Categoria SÉCULO XXI

  • Escola Superior de Setúbal

  • Estação de Lisboa Oriente

Categoria TURISMO

  • Museu MACAM

  • Tapada de Mafra

A Meia-Final da Grande Lisboa voltou a evidenciar a riqueza e a diversidade do património construído da região, reforçando a missão das Novas 7 Maravilhas de Portugal de promover o seu conhecimento, valorização e preservação.

Para Luis Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal, "Esta meia-final foi mesmo especial, em Lisboa, no coração daquilo que somos como nação, com um desfile de patrimónios de relevância mundial. A participação popular esteve à altura, com a defesa acérrima a que assistimos, demonstrando a enorme ligação entre a população e aquilo que nos representa como nação."

Para Pedro Moreira, presidente do Conselho de Administração da EGEAC, "A preservação e valorização do património são um dos eixos estratégicos da EGEAC – Lisboa Cultura, que continua a investir na reabilitação e modernização dos seus equipamentos culturais, preservando o património e aproximando-o de novos públicos. A presença do Castelo de São Jorge e do Museu Bordalo Pinheiro nas meias-finais das Novas 7 Maravilhas de Portugal reforça este compromisso e valoriza o património histórico e cultural de Lisboa."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os 14 Finalistas Regionais da Grande Lisboa juntam-se agora aos apurados das restantes regiões e continuam na corrida à eleição das Novas 7 Maravilhas de Portugal, cuja grande final decorrerá a 12 de setembro. As Meias-Finais Regionais decorrem até 11 de julho e todas as fases do concurso são auditadas pela PwC.

A lista completa dos concorrentes, organizada por região e categoria, pode ser consultada no site oficial.

A votação pública pode ser efetuada através da app TVI Pass.

 

Relacionados

Estes são os 14 lugares do Algarve que continuam na corrida às Novas 7 Maravilhas de Portugal

Alentejo e Ribatejo em destaque na semifinal das Novas 7 Maravilhas de Portugal

Estes são os 14 tesouros do Norte que podem tornar-se Maravilhas de Portugal

Já pode votar nas Novas 7 Maravilhas de Portugal. Há 147 patrimónios na corrida
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

7 Maravilhas

Estes são os 14 lugares do Algarve que continuam na corrida às Novas 7 Maravilhas de Portugal

V+ TVI
30 jun, 15:55

Alentejo e Ribatejo em destaque na semifinal das Novas 7 Maravilhas de Portugal

Dois às 10
19 jun, 14:09

Estes são os 14 tesouros do Norte que podem tornar-se Maravilhas de Portugal

Dois às 10
16 jun, 12:46

TVI transmite em direto a primeira eliminatória das 7 Maravilhas de Portugal. Já votou?

Dois às 10
12 jun, 17:15

Já pode votar nas Novas 7 Maravilhas de Portugal. Há 147 patrimónios na corrida

V+ TVI
3 jun, 12:56

Matilde Reymão prepara-se para viver "uma experiência nova": "Há que diversificar"

1 jun, 16:01
Mais 7 Maravilhas

Mais Vistos

Antes do jogo decisivo contra Espanha, Sandra Felgueiras escreve carta a Cristiano Ronaldo: «Até eu fui injusta contigo»

Dois às 10
Hoje às 11:52
1

Muitos deitam fora um dos maiores aliados do jardim sem o saber. Quem o garante são os jardineiros

Dois às 10
Ontem às 14:00
2

As plantas que trazem benefícios à sua vida e ao seu jardim

26 jul 2024, 02:00
3

Cristiano Ronaldo faz 40 Anos! Eis 40 feitos que o tornam numa das maiores lendas de sempre

V+ TVI
5 fev 2025, 10:47
4

Comprou a quinta casa ‘a pronto’ e deixou a internet em choque. Esta ex-concorrente está vingar no imobiliário

Big Brother
Hoje às 11:05
5

Chegou o grande dia. Dylan Fonte emociona-se ao lado de Inês Gama: «Foram muitos meses a preparar»

Dois às 10
Hoje às 09:37
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Foi nas férias que Cristina Ferreira viveu «a melhor refeição da sua vida» e as imagens vão impressioná-lo

Big Brother
Hoje às 12:53

Está decidido. Após declarações de Katia Aveiro, Cristiano Ronaldo toma decisão e acaba com todas as dúvidas

Dois às 10
Há 1h e 48min

Ao lado do namorado, Rita Pereira deslumbra com visual sexy e ousado: "MUSA DO VERÃO"

Novelas
Há 2h e 23min

De ‘mean girl’ do Big Brother a mulher de futebolista e mãe: A nova vida desta ex-concorrente vai supreendê-lo

Big Brother
Há 2h e 0min

Parece um paraíso tropical, mas fica em Portugal: este destino paradisíaco é perfeito para as férias de verão

V+ TVI
3 jul, 11:26

O casamento foi memorável e a lua de mel promete ser igual. Júlia Palha e o marido já aterraram em destino de sonho

Dois às 10
Há 2h e 46min

TVI PLAYER

Big Brother Verão - Gala - 5 de julho de 2026

Big Brother
Ontem às 21:35

Primeiro beijo? Mariana Sá e Miguel são interrompidos pelo Big Brother durante momento a sós

Big Brother
Hoje às 11:15

Primeiro expulso do Big Brother Verão! Saiba quem foi o menos votado pelo público

Big Brother
Hoje às 00:03

Dois às 10 - Diego foi o primeiro concorrente expulso do Big Brother Verão

Dois às 10
Hoje às 09:50

Veja Primeiro: A Madrasta - Episódio do dia 8 de julho de 2026

A Madrasta
3 jul, 19:16

Loja em Carnaxide totalmente tomada pelas chamas

CNN Novo Dia
Hoje às 07:34
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Já são conhecidos os 14 finalistas da Grande Lisboa às 'Novas 7 Maravilhas de Portugal'

Dois às 10
Há 41 min

Quem matou o Galo de Barcelos? A primeira novela vertical da TVI está cheia de mistério e reviravoltas

Hoje às 12:11

“Desafios Betano” na TVI: veja o calendário completo da pré-temporada de Sporting e Benfica

Hoje às 12:00

Arrepiante. Mãe de Melissa morreu-lhe nos braços: “Olhou para mim e…”

Dois às 10
Hoje às 11:56

Melissa perdeu a mãe e pouco tempo depois descobriu que tinha cancro: “A dor foi tão grande que eu acabei por adoecer”

Dois às 10
Hoje às 11:55

Diego revela com que concorrentes quer manter uma ligação fora do “Big Brother Verão”

Dois às 10
Hoje às 11:35
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Madrasta: Diana monta uma armadilha a Pedro, às irmãs e amigos dele

Novelas
3 jul, 10:00

Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece José e conhece um homem que muda tudo

Novelas
3 jul, 10:40

Filha de Sara Prata prepara-se para enfrentar desafio. A despedida que emocionou a atriz: «Já sinto as lágrimas a querer cair»

Novelas
3 jul, 11:01

Júlia Palha irreconhecível com novo visual: a cor de cabelo que ninguém esperava

Novelas
2 jul, 10:04

Lembra-se de Camy Ribau, a Dani de «Terra Forte», assim? Fez uma mudança radical de visual e está irreconhecível

Novelas
3 jul, 09:59

Vem aí em «A Madrasta»: Laura ameaça revelar a verdade sobre a mãe de João Maria

Novelas
3 jul, 08:57