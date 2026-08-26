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7 Maravilhas

O Alentejo e o Ribatejo vão a votos: conheça os 14 finalistas da última grande decisão regional das 7 Maravilhas

  • Há 3h e 25min
O Alentejo e o Ribatejo vão a votos: conheça os 14 finalistas da última grande decisão regional das 7 Maravilhas - TVI
Santarem_TVI_N7MP

Há lugares que contam a história de Portugal. Este sábado, alguns vão a votos

Santarém prepara-se para receber, no próximo sábado, 29 de agosto, às 15h00, nas Portas do Sol, a última Final Regional Alentejo e Ribatejo das Novas 7 Maravilhas de Portugal, encerrando uma etapa decisiva de um dos maiores movimentos de valorização do património português.

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OS FINALISTAS REGIONAIS ALENTEJO E RIBATEJO

Categoria CASTELOS

•              Castelo de Marvão – Marvão
761 207 064

•              Castelo de Monsaraz – Reguengos de Monsaraz

761 207 065

Categoria GRANDES OBRAS

•              Aqueduto da Amoreira – Elvas

761 207 067

•              Barragem de Alqueva – Multi-Concelho

761 207 068

Categoria HISTÓRIA

•              Casa-Estúdio Carlos Relvas – Golegã

761 207 070

•              Ruínas de São Cucufate, Vila de Frades – Vidigueira

761 207 071

Categoria RELIGIÃO

•              Catedral de Portalegre – Portalegre

761 207 073

•              Catedral de Santarém – Santarém

761 207 074

Categoria SÉCULO XX

•              Centro de Artes e Cultura – Ponte de Sor

761 207 076

•              Mercado de Santarém – Santarém

761 207 077

Categoria SÉCULO XXI

•              Herdade do Freixo – Redondo

761 207 079

•              Tiago Cabaço Winery – Estremoz

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 761 207 081

Categoria TURISMO

•              Casa Museu dos Patudos – Alpiarça

 761 207 082

•              Salinas de Rio Maior – Rio Maior

 761 207 084

Depois de percorrer o território nacional e de colocar em destaque centenas de patrimónios, o concurso chega a Santarém para celebrar a identidade, a história e a diversidade das regiões do Alentejo e Ribatejo, num momento particularmente simbólico: é a última Final Regional antes do arranque da primeira etapa nacional, que dará início à fase final do concurso.

“Cada candidatura representa muito mais do que um monumento ou um lugar. Representa pessoas, tradições e histórias que continuam a marcar a identidade do Alentejo e Ribatejo. Ao longo desta semana, os portugueses são convidados a conhecer estes patrimónios e a participar na sua valorização através do voto. No próximo sábado, Santarém acolhe esta grande celebração, em direto na TVI e TVI PLAYER , dando palco a uma região onde o património continua profundamente ligado às suas comunidades”, refere Luis Segadães, Presidente das 7 Maravilhas de Portugal.

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As Novas 7 Maravilhas de Portugal têm assumido um papel relevante na promoção territorial, turística e económica das regiões, ao dar visibilidade nacional a patrimónios que muitas vezes permanecem fora dos grandes circuitos turísticos. A passagem do programa por cada território representa uma oportunidade de apresentar lugares, tradições e histórias a milhões de portugueses, reforçando a sua notoriedade e capacidade de atração.

Em Santarém, a realização desta última Final Regional constitui, por isso, uma oportunidade para colocar a região no centro das atenções nacionais.

“Receber em Santarém a Final Regional das 7 Maravilhas representa uma oportunidade importante para promover e dar a conhecer o nosso território. Mais do que um concurso é um momento de afirmação de Santarém enquanto património vivo, marcado pela sua história, pelas suas tradições, pela gastronomia e, sobretudo, pelas suas gentes. Uma cidade onde o campo e a cidade se encontram, onde o Tejo faz parte da nossa identidade e onde convivem igrejas, conventos, museus e uma forte ligação ao Brasil. Ao colocar Santarém no centro das atenções nacionais, estamos também a dar a conhecer um território autêntico, diverso e com muito para descobrir e valorizar.”, afirma João Teixeira Leite, Presidente da Câmara Municipal de Santarém.

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A escolha das Portas do Sol como cenário desta Final Regional reforça o carácter simbólico do momento. Com uma das mais emblemáticas vistas sobre o rio Tejo e sobre a paisagem ribatejana, este espaço representa uma das imagens mais marcantes de Santarém e constitui uma porta de entrada privilegiada para dar a conhecer a região.

A Final Regional Alentejo e Ribatejo encerra o percurso regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal e abre caminho para uma nova fase da competição. Depois de conhecidas as escolhas das diferentes regiões, o património apurado seguirá para a primeira etapa nacional, aproximando o concurso da grande final e da eleição das Novas 7 Maravilhas de Portugal®.

Com a chegada à fase nacional, a visibilidade conquistada por cada região continuará a prolongar-se, mantendo os seus patrimónios no mapa turístico e na memória dos portugueses. Porque, nas Novas 7 Maravilhas de Portugal, a vitória não se mede apenas pela passagem à fase seguinte: ganha também o território que passa a ser mais conhecido, mais valorizado e mais procurado.

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