Quem matou o Galo de Barcelos? A primeira novela vertical da TVI está cheia de mistério e reviravoltas

A TVI prepara-se para estrear um novo formato de ficção nacional. Chama-se "Quem Matou o Galo de Barcelos?" e marca a chegada das novelas verticais, um modelo de storytelling pensado para consumo digital que tem conquistado cada vez mais espaço nos mercados internacionais.

A estreia está marcada para 13 de julho, no TVI Player e nas redes sociais da TVI. A produção conta com 60 episódios de cerca de dois minutos, permitindo uma experiência de visualização rápida ou contínua, ao ritmo de cada utilizador.

Mistério, humor, ambição e muitas reviravoltas são os ingredientes desta história, que acompanha uma família reunida numa mansão isolada após um crime inesperado.

Um assassinato, uma herança milionária e um galo desaparecido

Tudo começa com o assassinato do bilionário Barcelos. Para terem acesso à sua fortuna, os seus gananciosos herdeiros terão de resolver um enigma: a chave para a herança está no icónico Galo de Barcelos, que desapareceu na noite do crime.

Isolados do mundo exterior numa sombria mansão, todos os membros da família passam a ser simultaneamente suspeitos e rivais numa corrida para encontrar o galo desaparecido. Entre segredos, traições e revelações inesperadas, ninguém é inocente e qualquer um pode ser o assassino.

Só quando o galo cantar será finalmente revelada a verdade.

Com "Quem Matou o Galo de Barcelos?", a TVI reforça a aposta em novos formatos digitais e numa forma de contar histórias adaptada aos hábitos de consumo atuais, levando a ficção nacional a novos públicos através de conteúdos curtos, envolventes e pensados para plataformas digitais.

A novela reúne um elenco de luxo, composto por Joana de Verona, Tomás Alves, Susana Arrais, Inês Aguiar, Ângelo Rodrigues, Miguel Amorim, João Craveiro, Diana Nicolau, Sérgio Silva e Frederico Barata, que dão vida às personagens desta intriga repleta de mistério e suspense.