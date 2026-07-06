TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Quem matou o Galo de Barcelos? A primeira novela vertical da TVI está cheia de mistério e reviravoltas

  • Redação TVI Redação TVI
  • Há 1h e 48min
Quem matou o Galo de Barcelos? A primeira novela vertical da TVI está cheia de mistério e reviravoltas - TVI
Quem matou o Galo de Barcelos?

TVI estreia a sua primeira novela vertical, disponível no TVI Player e nas redes sociais a partir de 13 de julho.

A TVI prepara-se para estrear um novo formato de ficção nacional. Chama-se "Quem Matou o Galo de Barcelos?" e marca a chegada das novelas verticais, um modelo de storytelling pensado para consumo digital que tem conquistado cada vez mais espaço nos mercados internacionais.

A estreia está marcada para 13 de julho, no TVI Player e nas redes sociais da TVI. A produção conta com 60 episódios de cerca de dois minutos, permitindo uma experiência de visualização rápida ou contínua, ao ritmo de cada utilizador.

Mistério, humor, ambição e muitas reviravoltas são os ingredientes desta história, que acompanha uma família reunida numa mansão isolada após um crime inesperado.

Um assassinato, uma herança milionária e um galo desaparecido

Tudo começa com o assassinato do bilionário Barcelos. Para terem acesso à sua fortuna, os seus gananciosos herdeiros terão de resolver um enigma: a chave para a herança está no icónico Galo de Barcelos, que desapareceu na noite do crime.

Isolados do mundo exterior numa sombria mansão, todos os membros da família passam a ser simultaneamente suspeitos e rivais numa corrida para encontrar o galo desaparecido. Entre segredos, traições e revelações inesperadas, ninguém é inocente e qualquer um pode ser o assassino.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Só quando o galo cantar será finalmente revelada a verdade.

Com "Quem Matou o Galo de Barcelos?", a TVI reforça a aposta em novos formatos digitais e numa forma de contar histórias adaptada aos hábitos de consumo atuais, levando a ficção nacional a novos públicos através de conteúdos curtos, envolventes e pensados para plataformas digitais.

A novela reúne um elenco de luxo, composto por Joana de Verona, Tomás Alves, Susana Arrais, Inês Aguiar, Ângelo Rodrigues, Miguel Amorim, João Craveiro, Diana Nicolau, Sérgio Silva e Frederico Barata, que dão vida às personagens desta intriga repleta de mistério e suspense.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

Muitos deitam fora um dos maiores aliados do jardim sem o saber. Quem o garante são os jardineiros

Dois às 10
Ontem às 14:00
1

As plantas que trazem benefícios à sua vida e ao seu jardim

26 jul 2024, 02:00
2

Afonso Leitão responde às acusações de Catarina Miranda com queixa-crime: «Nódoas negras e insinuações graves»

Big Brother
Ontem às 19:12
3

Não tem ar condicionado? Poucos sabem que a ventoinha pode funcionar como um

Dois às 10
3 jul, 15:00
4

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Big Brother
Hoje às 00:13
5

Caso sério. Afonso Leitão emite comunicado após polémica com Catarina Miranda

Dois às 10
Há 3h e 44min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

Big Brother
Ontem às 23:42

Look de Maria Botelho Moniz impressiona uma das vencedoras de reality shows mais faladas do momento

Big Brother
Ontem às 22:37

Chegou o grande dia. Dylan Fonte emociona-se ao lado de Inês Gama: «Foram muitos meses a preparar»

Dois às 10
Hoje às 09:37

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Big Brother
Hoje às 00:13

Parece um paraíso tropical, mas fica em Portugal: este destino paradisíaco é perfeito para as férias de verão

V+ TVI
3 jul, 11:26

Lembra-se desta atriz? A fotografia de infância está a surpreender os fãs e traz uma história insólita

Novelas
Ontem às 14:12

TVI PLAYER

Big Brother Verão - Gala - 5 de julho de 2026

Big Brother
Ontem às 21:35

Primeiro expulso do Big Brother Verão! Saiba quem foi o menos votado pelo público

Big Brother
Hoje às 00:03

Loja em Carnaxide totalmente tomada pelas chamas

CNN Novo Dia
Hoje às 07:34

Acamada, Mariana Salgueiro foi traída pelo 'ex' com uma amiga, na mesma casa: «Ele disse: 'Achas que alguém vai olhar para ti?'»

Big Brother
Ontem às 23:38

Primeiro beijo? Mariana Sá e Miguel são interrompidos pelo Big Brother durante momento a sós

Big Brother
Há 2h e 44min

Digno de meme! Desesperada com os concorrentes, Maria Botelho Moniz 'atira-se' para o chão e deixa o estúdio a rir

Big Brother
Ontem às 22:06
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Quem matou o Galo de Barcelos? A primeira novela vertical da TVI está cheia de mistério e reviravoltas

Há 1h e 48min

“Desafios Betano” na TVI: veja o calendário completo da pré-temporada de Sporting e Benfica

Há 1h e 58min

Arrepiante. Mãe de Melissa morreu-lhe nos braços: “Olhou para mim e…”

Dois às 10
Há 2h e 3min

Melissa perdeu a mãe e pouco tempo depois descobriu que tinha cancro: “A dor foi tão grande que eu acabei por adoecer”

Dois às 10
Há 2h e 4min

Diego revela com que concorrentes quer manter uma ligação fora do “Big Brother Verão”

Dois às 10
Há 2h e 24min

Diego revela o que descobriu após sair do “Big Brother Verão”: “Talvez por ameaça”

Dois às 10
Há 2h e 27min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Madrasta: Diana monta uma armadilha a Pedro, às irmãs e amigos dele

Novelas
3 jul, 10:00

Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece José e conhece um homem que muda tudo

Novelas
3 jul, 10:40

Filha de Sara Prata prepara-se para enfrentar desafio. A despedida que emocionou a atriz: «Já sinto as lágrimas a querer cair»

Novelas
3 jul, 11:01

Júlia Palha irreconhecível com novo visual: a cor de cabelo que ninguém esperava

Novelas
2 jul, 10:04

Lembra-se de Camy Ribau, a Dani de «Terra Forte», assim? Fez uma mudança radical de visual e está irreconhecível

Novelas
3 jul, 09:59

Vem aí em «A Madrasta»: Laura ameaça revelar a verdade sobre a mãe de João Maria

Novelas
3 jul, 08:57