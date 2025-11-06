Maria Botelho Moniz está radiante com novo projeto: «Incrivelmente desafiante»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 43min
Maria Botelho Moniz está radiante com novo projeto: «Incrivelmente desafiante» - TVI

Esta nova aposta tem estreia marcada para após o Natal

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A TVI anunciou esta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, o regresso de um dos formatos mais marcantes da televisão portuguesa: “1ª Companhia”. Cerca de vinte anos depois da sua estreia original, o programa volta aos ecrãs com uma nova edição, que terá Maria Botelho Moniz na apresentação.

Num comunicado oficial, o canal revelou:

«A TVI vai estrear, após o Natal, “1ª Companhia”, apresentada por Maria Botelho Moniz, assinalando o regresso de um formato marcante da televisão portuguesa, vinte anos depois de ter chegado pela primeira vez ao ecrã. O programa reúne um grupo de celebridades que aceitam o desafio de viver como recrutas, durante algumas semanas, numa base em Portugal. Durante esta “recruta”, as personalidades vão partilhar o mesmo espaço e submeter-se às regras e rotinas de uma vida militar, sob o comando de um Comandante da Companhia.»

A apresentadora não escondeu o entusiasmo com o novo desafio:

“Fiquei super feliz quando me disseram que este seria o nosso próximo projeto. Enquanto espectadora tenho ótimas recordações da ‘1ª Companhia’, por isso estou muito entusiasmada por fazer parte da equipa que traz agora de volta este formato único e incrivelmente desafiante. Tenho a certeza que o público vai adorar ver esta versão renovada. Já estamos a trabalhar em todos os detalhes e mal posso esperar pela estreia!”

Com Maria Botelho Moniz na condução, a nova edição de “1ª Companhia” promete recuperar o espírito de desafio, camaradagem e superação que marcou o programa original, agora adaptado a uma abordagem mais moderna e com uma nova geração de recrutas. A estreia está marcada para depois do Natal, e as expectativas não podiam estar mais altas.

Aproveite para recordar os militares da antiga 1ª companhia:

Relacionados

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

qua, 29 out
1

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Terra Forte
seg, 3 nov
2

«Adivinhem quem vai ser avó?»: Atriz acarinhada pelos portugueses vive uma das melhores fases da sua vida

Ontem
3

Aos 73 anos, Helena Isabel continua a desfilar nas passerelles e a somar elogios: «Muito elegante»

qua, 28 mai
4

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
5

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Jorge fica a tremer com aviso de JD

A Protegida
Hoje

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Hoje

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Hoje

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Sammy entram em confronto por causa de Flor

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Horas antes de um momento decisivo, Jessica Athayde faz confissão inesperada: “Hoje odeio tudo!"

Hoje

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Hoje

Maria Botelho Moniz está radiante com novo projeto: «Incrivelmente desafiante»

Hoje

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Hoje

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Hoje

«Foi impossível não me emocionar»: Depois de um susto, noivo de Maria Botelho Moniz regressa a casa e foi isto que aconteceu

Ontem
Mais Fora do Ecrã