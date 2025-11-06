Maria Botelho Moniz está radiante com novo projeto: «Incrivelmente desafiante»

A TVI anunciou esta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, o regresso de um dos formatos mais marcantes da televisão portuguesa: “1ª Companhia”. Cerca de vinte anos depois da sua estreia original, o programa volta aos ecrãs com uma nova edição, que terá Maria Botelho Moniz na apresentação.

Num comunicado oficial, o canal revelou:

«A TVI vai estrear, após o Natal, “1ª Companhia”, apresentada por Maria Botelho Moniz, assinalando o regresso de um formato marcante da televisão portuguesa, vinte anos depois de ter chegado pela primeira vez ao ecrã. O programa reúne um grupo de celebridades que aceitam o desafio de viver como recrutas, durante algumas semanas, numa base em Portugal. Durante esta “recruta”, as personalidades vão partilhar o mesmo espaço e submeter-se às regras e rotinas de uma vida militar, sob o comando de um Comandante da Companhia.»

A apresentadora não escondeu o entusiasmo com o novo desafio:

“Fiquei super feliz quando me disseram que este seria o nosso próximo projeto. Enquanto espectadora tenho ótimas recordações da ‘1ª Companhia’, por isso estou muito entusiasmada por fazer parte da equipa que traz agora de volta este formato único e incrivelmente desafiante. Tenho a certeza que o público vai adorar ver esta versão renovada. Já estamos a trabalhar em todos os detalhes e mal posso esperar pela estreia!”

Com Maria Botelho Moniz na condução, a nova edição de “1ª Companhia” promete recuperar o espírito de desafio, camaradagem e superação que marcou o programa original, agora adaptado a uma abordagem mais moderna e com uma nova geração de recrutas. A estreia está marcada para depois do Natal, e as expectativas não podiam estar mais altas.

