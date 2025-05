Revelamos tudo sobre a 2ª temporada de «A Fazenda»: data de estreia e o que vai acontecer

A 2ª temporada de «A Fazenda» estreia já na próxima segunda-feira, 12 de maio de 2025, na sua TVI.

Depois de tantas reviravoltas no fim da 1ª temporada, revelamos o que pode esperar.

Talu conhece Zuri

Talu (Evandro Gomes) chega à lavra que comprou. Estaca surpreso ao ver Zuri (Madalena Aragão), que lhe aponta ameaçadora uma caçadeira. Talu explica a Zuri ter comprado aquela lavra, pensando que não ia encontrar ali ninguém. Zuri acusa-o de estar a mentir por aquela terra ser sua. Talu olha-a espantado.

A viver uma nova vida, Joel e Eva estão cada vez mais cúmplices

Um mês depois, vemos Eva (Margarida Corceiro) a trabalhar numa clínica veterinária em Lisboa. Eva sorri feliz por Joel (João Jesus) a ter vindo visitar. Joel conta as novidades a Eva, dizendo que Becas (Rita Loureiro) quer declará-lo oficialmente como seu filho, e que Ary não larga Júlia nem por um minuto. Eva sorri divertida.

Eva, Joel e Leonor disfarçam a sua tensão por Alba comentar estar preocupada por Duarte nunca mais ter dito nada. Eva e Joel saem com Miro (Pedro Hossi) para irem ao D-Lícia.

Eva e Joel chegam com Miro ao D-Lícia, comentando que o bar está diferente. Esmeralda (Julie Sergeant) repreende Carlinhos, que agora trabalha no bar. Miro olha intrigado para Esmeralda a dizer-lhe que agora têm bengaleiro no D-Lícia. Eva admite a Joel continuar a sentir-se muito mal por ter sido por culpa dela que Duarte (Cláudio de Castro) pode ter morrido, mas Joel conforta-a a dizer-lhe que ela não podia ter feito as coisas de outra forma para proteger Júlia. Joel convida Eva para dançarem, demonstrando os jovens a grande cumplicidade que sentem um pelo outro.

Eva lastima-se a Joel custar-lhe muito ver Alba (São José Correia) a sofrer por Duarte, mas Joel diz-lhe que ela não pode mesmo contar-lhe a verdade por ir parar à prisão se o fizer. Eva agradece a Joel por todo o apoio que lhe dá.

Gaspar torna-se um mendigo

Januário (Hoji Fortuna) leva Talu (Evandro Gomes) a ver Gaspar (Nuno Lopes). Talu fica em choque ao ver o ar destruído de Gaspar, que está a viver numa tenda no meio do mato, em total e completo abandono da sua vida.

Talu tenta que Gaspar lhe explique por que veio viver para ali longe de todos depois de ter dado tudo o que tinha a Lukenia (Rita Cruz). Gaspar responde-lhe agressivo não ter nada para lhe dizer, deixando Talu zangado com ele.

Gaspar esboça ar magoado a lembrar-se de Leonor (Dalila Carmo). Januário diz a Talu estar muito preocupado com Gaspar, que aparenta ter perdido todo o gosto por viver. Talu diz não poderem fazer nada por alguém que não quer ser ajudado.

Prepare-se para estas e muitas mais reviravoltas, emoções e revelações.