A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Em pânico, Alba partilha novidades sobre Duarte com Miro

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:15
Vem aí «A Fazenda»: Em pânico, Alba partilha novidades sobre Duarte com Miro - TVI
alba
alba

O casal não esperava esta.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) conta furioso a Miro (Pedro Hossi) que Mafalda (Inês Aguiar) admitiu que se envolveu com Gustavo (Nuno Pardal). Miro tenta argumentar que Mafalda pode tê-lo feito por pensar que ele lhe andava a fazer a mesma coisa por ter estado uns dias sem dar notícias, mas Eduardo vinca que não vai perdoar aquela traição a Mafalda.

Miro diz a Eduardo que vai para sempre recriminar-se por ter protegido Duarte para que ele não fosse preso na história do atropelamento com Vânia. Miro admite ao amigo estar sempre à espera de receber uma má notícia do filho. Miro recebe chamada de Alba a pedir-lhe para vir já para casa por causa de Duarte.

Alba (São José Correia) conta a Miro que recebeu uma mensagem anónima a dizer que Eva sabe o que aconteceu a Duarte (Cláudio de Castro).

Miro lê a mensagem que enviaram a Alba, que diz que Eva (Margarida Corceiro) pode estar envolvida no desaparecimento de Duarte. Alba diz a Miro querer investigar essa possibilidade e decide ir a Angola.

Recorde que Alba e Miro estiveram perto de desistir:

;

 

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Miro e Alba têm as provas que faltavam para destruir Esmeralda e Svetlana

Vem aí em «A Fazenda»: Alba toma uma decisão que vai gerar polémica e desentendimento

Vem aí em «A Fazenda»: Alba despede-se em segredo, temendo que a verdade seja descoberta

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Vem aí em «A Fazenda»: Após perder um milhão de euros, Miro já sabe qual vai ser o próximo passo

Vem aí em «A Fazenda»: Grande revelação! Alba e Miro são ladrões

A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Mafalda conta novidade surpreendente a Eva

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda: Júlia descobre toda a verdade sobre Duarte e sobre a violação

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Depois de trair Joel, Ary acaba com uma arma apontada à cabeça

A Fazenda
sáb, 16 ago

A Fazenda: Lukenia revela planos para terminar gravidez falsa de Zuri… e a pessoa errada estava à escuta

A Fazenda
sex, 15 ago

A Fazenda: Momento da verdade - Talu acompanha Zuri a ecografia

A Fazenda
sex, 15 ago
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
Hoje
1

Vem aí «A Fazenda»: Mafalda conta novidade surpreendente a Eva

A Fazenda
Hoje
2

Vem aí «A Fazenda»: Em pânico, Alba partilha novidades sobre Duarte com Miro

A Fazenda
Hoje
3

Bomba em «A Protegida»: Clarice descobre que Teresa é a mãe de JD e Jorge o pai

A Protegida
Hoje
4

Vem aí em «A Protegida»: Novidade de Gonçalo deixa Clarice e Mónica confusas

A Protegida
Hoje
5

Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo descobre algo inacreditável sobre Mónica

A Protegida
seg, 19 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Filha de Sara Prata protagoniza cena adorável antes de dormir e as imagens mostram um talento em ascensão

Hoje

«O meu lugar seguro»: Kelly Bailey larga todas as emoções em declaração de amor única a Lourenço Ortigão

Hoje

«O meu coração está apertado»: Fernanda Serrano despede-se de pessoa muito especial

Hoje

«Voltámos onde fomos felizes»: Rita Pereira regressa a lugar especial e partilha instantes inesquecíveis com os filhos

Hoje

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

A Protegida
qui, 14 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN