Vem aí «A Fazenda»: Em pânico, Alba partilha novidades sobre Duarte com Miro

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) conta furioso a Miro (Pedro Hossi) que Mafalda (Inês Aguiar) admitiu que se envolveu com Gustavo (Nuno Pardal). Miro tenta argumentar que Mafalda pode tê-lo feito por pensar que ele lhe andava a fazer a mesma coisa por ter estado uns dias sem dar notícias, mas Eduardo vinca que não vai perdoar aquela traição a Mafalda.

Miro diz a Eduardo que vai para sempre recriminar-se por ter protegido Duarte para que ele não fosse preso na história do atropelamento com Vânia. Miro admite ao amigo estar sempre à espera de receber uma má notícia do filho. Miro recebe chamada de Alba a pedir-lhe para vir já para casa por causa de Duarte.

Alba (São José Correia) conta a Miro que recebeu uma mensagem anónima a dizer que Eva sabe o que aconteceu a Duarte (Cláudio de Castro).

Miro lê a mensagem que enviaram a Alba, que diz que Eva (Margarida Corceiro) pode estar envolvida no desaparecimento de Duarte. Alba diz a Miro querer investigar essa possibilidade e decide ir a Angola.

Recorde que Alba e Miro estiveram perto de desistir:

