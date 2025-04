Duarte de «A Fazenda» faz alerta sobre cena polémica: «Um crime hediondo, que não pode continuar a ser ignorado»

Eva confronta Duarte: «Tu estavas a despi-la. Eu vi!»

No passado dia 5 de abril, Cláudio de Castro, o ator que dá vida a Duarte em «A Fazenda», partilhou um vídeo no Instagram onde fala sobre o episódio recentemente emitido, no qual a sua personagem, tenta violar Júlia, interpretada por Kelly Bailey. Nesta cena, Duarte vive uma reviravolta: é finalmente revelada a verdadeira faceta do jovem – alguém que cometeu crimes imperdoáveis, abusou da confiança de todos à sua volta, especialmente da família, e que se revela, no fundo, um abusador.

No vídeo partilhado pelo ator, Cláudio admite que gravar esta cena não foi fácil. “Nunca é fácil abordar uma cena como esta, que exige de todos os envolvidos uma extrema preparação e, acima de tudo, muito respeito”, afirma o ator, que aproveita para agradecer, de forma especial, às colegas Kelly Bailey, que interpreta Júlia, e Margarida Corceiro, que dá vida a Eva, pela sua disponibilidade, profissionalismo e generosidade. Estende ainda o agradecimento a toda a equipa.

O ator sublinha que dar vida a Duarte tem sido um dos maiores desafios da sua carreira. “Interpretar este vilão não é fácil. Não é fácil encarnar uma personagem tão monstruosa, tão distante de quem eu sou...”.

Cláudio de Castro reforça que o trabalho de um ator vai além do entretenimento. O trabalho de um ator é também dar voz a todas as realidades – e esta é, infelizmente, uma realidade que não pode continuar a ser ignorada. Ser ator não é apenas entreter, é muitas vezes trazer estas questões para cima da mesa, para que possam ser debatidas. Por mais difícil que o assunto seja, tem de ser falado sem medo.

Cláudio de Castro afirma que «temos de olhar para o mundo que nos rodeia e perceber que estas situações acontecem, tragicamente, todos os dias, fora do ecrã – muitas vezes perto de nós. O que vimos na cena reflete apenas uma trágica realidade que se repete na nossa sociedade». O artista acrescenta ainda: «Violência e o abuso sexual contra as mulheres é um crime hediondo, que não pode continuar a ser ignorado. Qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica deixa marcas muito profundas – visíveis e muitas delas invisíveis – e é essencial que não haja nenhuma desculpa que justifique o abuso. É preciso falar, denunciar, educar, reeducar, para que esta realidade mude».

E deixa um apelo sincero aos seguidores.

A publicação tocou os seguidores, que rapidamente reagiram: «Uau! Que maravilhoso da vossa parte falarem sobre este assunto desta forma!! Muito importante», «Que vídeo tão necessário, obrigada pelas tuas palavras super necessárias! Assim se começa a criar a mudança», «Parabéns pela excelente comunicado, necessário na nossa sociedade...nunca é demais alertar», «Que a arte nos inquiete enquanto espectadores, que traga o assunto para cima da mesa, que nos faça questionar, mas sobretudo, que nos faça agir! Grande vídeo», «Ohhh the man you are. Que orgulho em ti», «Não diria melhor,este país precisa de mais pessoas como o Cláudio».

Aproveite e veja a cena em que Duarte (Cláudio de Castro) fuma um charro enquanto recorda a noite em que violou Júlia (Kelly Bailey) na discoteca. Olha-a cheio de desejo, começando a despi-la. Eva (Margarida Corceiro) surge a perguntar-lhe o que pensa que está a fazer. FLASHBACK Júlia (Kelly Bailey) afasta-se da discoteca à procura de um táxi. É agarrada por trás por Duarte (Cláudio de Castro), que lhe começa a arrancar-lhe as roupas.