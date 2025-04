«Foi comido pelos crocodilos»: Fãs de «A Fazenda» reagem a cena chocante

A mais recente cena de «A Fazenda» deixou os espectadores em choque e rapidamente gerou uma onda de reações nas redes sociais. O momento em que Duarte (Cláudio de Castro) cai pela ribanceira abaixo para o rio tornou-se um dos assuntos mais comentados pelos fãs da novela, que não esconderam a sua satisfação com o desfecho do vilão.

No episódio, Duarte confronta Eva (Margarida Corceiro) e tenta justificar a sua relação com Júlia (Kelly Bailey), garantindo que não está a fazer nada de errado. No entanto, Eva percebe as suas intenções e ameaça denunciá-lo a Alba (São José Correia), não se calando sobre o que estava prestes a acontecer. Perante a ameaça, Duarte tenta empurrar Eva, mas ela reage e empurra-o de volta, fazendo com que ele caia pela ribanceira e desapareça no rio.

O impacto da cena foi imediato, com os seguidores a inundarem as redes sociais com comentários. Muitos deles celebraram a queda do vilão, insinuando que o personagem poderia ter sido devorado por crocodilos. «Os crocodilos tiveram almoço de graça», escreveu um internauta, enquanto outro acrescentou: «Achei maravilhoso, estava na hora de começar a pagar as maldades que faz e a mãe dele também».

Veja também a cena em que Duarte (Cláudio de Castro) fuma um charro enquanto recorda a noite em que violou Júlia (Kelly Bailey) na discoteca. Olha-a cheio de desejo, começando a despi-la. Eva (Margarida Corceiro) surge a perguntar-lhe o que pensa que está a fazer. FLASHBACK Júlia (Kelly Bailey) afasta-se da discoteca à procura de um táxi. É agarrada por trás por Duarte (Cláudio de Castro), que lhe começa a arrancar-lhe as roupas.