Apaixonado ou obcecado? Fãs de “A Fazenda” têm uma opinião vincada sobre Joel

Exclusivo «A Fazenda»: Sem saída, Ary e Joel ajudam Alex a fugir

Um novo vídeo partilhado no Instagram oficial da TVI está a agitar os fãs da novela «A Fazenda», trazendo novamente para o centro das atenções a complexa relação entre Eva e Joel, duas das personagens mais comentadas da trama. Na cena divulgada, vive-se um momento de grande intensidade emocional. Eva, determinada, afirma: «A minha vida é aqui em Lisboa». Joel, visivelmente envolvido, tenta tranquilizá-la: «Não te preocupes com isso. Nós vamos arranjar uma solução». Com dúvida e receio, Eva pergunta: «Que solução?». Ao que Joel responde com emoção: «Não sei, mas… o que importa é estarmos juntos. Isso é o mais importante».

Na descrição do vídeo, a TVI lança o debate:

“Joel está:

a) apaixonado por Eva

b) obcecado por Eva”

A pergunta rapidamente incendiou os comentários, com os seguidores da novela a partilharem as suas opiniões de forma apaixonada: «O Joel está apaixonado pela Eva», «Gostava tanto que ficassem juntos. Ela pode gostar do Talu, mas é no Joel que ela tem mais confiança e é a ele que recorre sempre que precisa», «Desde o início que o Joel está apaixonado por ela. Sempre a respeitou», «Infelizmente está obcecado…», «Ambas! Apaixonado e obcecado ao mesmo tempo. Mas a Eva continua a pensar no Talu», «Está completamente obcecado».

A discussão reflete uma das principais tensões dramáticas da novela: quando é que um amor profundo ultrapassa os limites do saudável e se transforma em obsessão? A atuação intensa dos atores e a construção emocional das personagens têm provocado fortes reações junto do público.

Será que este amor tem futuro?