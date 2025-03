João Neves como nunca antes visto. Este é o vídeo viral do jogador português

Madalena Aragão leva João Neves às gravações de «A Fazenda»

Madalena Aragão não esconde o amor que sente por João Neves e voltou a partilhá-lo com os seus seguidores. A atriz publicou um vídeo nas suas stories do Instagram onde o jogador do Paris Saint-Germain surge num momento de grande ternura a brincar com um bebé. A acompanhar o registo, Madalena escreveu apenas uma palavra, mas que diz tudo: “Apaixonada.”

O gesto simples, mas cheio de significado, não passou despercebido aos fãs do casal, que há vários meses acompanha a relação entre a jovem atriz e o futebolista. João Neves, conhecido pela sua garra e determinação dentro de campo, mostrou um lado mais doce e familiar, arrancando suspiros dos seguidores de Madalena.

Nos últimos tempos, o casal tem-se mostrado mais unido do que nunca, e Madalena Aragão, que integra o elenco da novela A Fazenda, da TVI, tem sido um grande apoio na vida do jogador. Já João Neves, que deu recentemente um grande passo na sua carreira ao mudar-se para o PSG, parece estar cada vez mais confortável nesta nova fase da sua vida, dentro e fora dos relvados.

A cumplicidade entre os dois continua a derreter corações e a encantar os seguidores, provando que o amor entre Madalena e João está mais forte do que nunca.

De recordar que o casal assumiu o namoro em setembro de 2025. A relação entre João Neves e Madalena Aragão tem sido bastante acarinhada pelo público, e este gesto demonstra o apoio incondicional que o jogador dá à carreira da namorada.

Recorde-se que Madalena Aragão integra o elenco de “A Fazenda”, uma das grandes apostas da ficção nacional, enquanto João Neves, depois de se destacar no Benfica, transferiu-se recentemente para o Paris Saint-Germain (PSG), onde continua a brilhar no futebol internacional.

De recordar que Madalena Aragão deu vida a Olívia em «Morangos com Açúcar»:

