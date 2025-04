Eis o vídeo inesperado das manas de «A Fazenda»: Júlia, Mafalda e Eva como nunca as pensou ver

Júlia está em pânico: «Parece que está obcecado por mim. Ele é tóxico»

Inês Aguiar, Kelly Bailey e Margarida Corceiro arrancaram gargalhadas aos seus seguidores ao partilharem, nas stories do Instagram, um vídeo inesperado. O clipe em causa mostra as carismáticas esquilas do filme de animação «Alvin e os Esquilos» a cantar e a dançar com toda a energia que lhes é característica.

As atrizes, conhecidas pelo talento que demonstram em frente às câmaras aproveitaram o momento para brincar com uma associação inesperada — e hilariante. No vídeo, sugeriram que as esquilas poderiam ser as manas «Mafalda, Júlia e Eva» , personagens da novela «A Fazenda».

Veja o vídeo em questão, aqui:

Aproveite e veja o momento em «A Fazenda» onde Duarte (Cláudio de Castro) diz a Eva (Margarida Corceiro) que tem uma relação especial com Júlia (Kelly Bailey), não estando a fazer nada de errado com ela. Eva (Margarida Corceiro) avisa-o que vai fazer queixas dele a Alba (São José Correia), não indo calar que ele estava prestes a abusar de Júlia (Kelly Bailey). Duarte (Cláudio de Castro) tenta empurrar Eva (Margarida Corceiro), que se defende dele empurrando-o de volta. Duarte (Cláudio de Castro) cai pela ribanceira abaixo para o rio. O telefone de Duarte (Cláudio de Castro) toca com uma chamada de Alba (São José Correia). Eva (Margarida Corceiro) procura Duarte (Cláudio de Castro) no rio, não o vendo.

Veja ainda o momento em que Eva (Margarida Corceiro) admite a Mafalda (Inês Aguiar) continuar inconformada com o fim da sua relação com Talu (Evandro Gomes), mas a irmã reitera-lhe que aquilo nunca iria dar certo por Talu ficar sempre do lado de Lukenia (Rita Cruz). Eva esboça ar inconformado. Eva continua desolada com a perspetiva de se ir separar de Talu. Começa a fazer a sua mala, muito desapontada.

