Fãs de «A Fazenda» ficam 'irritados' com Júlia: «Não gosto desse Samuel»

Vem aí em «A Fazenda»: Samuel recusa ajudar Júlia em momento de desespero

A novela «A Fazenda» continua a dar que falar, especialmente quando o tema é o coração de Júlia, interpretada por Kelly Bailey. No dia 23 de abril o Instagram oficial da TVI deixou os fãs divididos e... alguns até um pouco irritados.

No vídeo em causa, Júlia e Samuel trocam um beijo na boca, levantando a dúvida sobre o futuro da personagem. E foi lançado o repto com a seguinte legenda:

«Queremos saber: Júlia deve desistir do casamento e ficar com Samuel ou deve viver feliz para sempre com Ary?🥰»

A reação dos fãs foi imediata — e quase unânime: Júlia deve mesmo é ficar com Ary. Os comentários foram muitos e deixaram bem claro qual é o casal preferido do público: «Viver feliz com o Ary», «Ficar com Ary», «Deve viver feliz para sempre com o Ary», «Ary ❤️❤️», «NÃO 😢 o meu casal preferido tem de continuar junto ❤️Júlia 🔥Ary», «Team Ary❤️» e até a crítica direta: «Não gosto desse Samuel».

Apesar da química entre Júlia e Samuel começar a dar sinais, os telespectadores não parecem prontos para aceitar essa mudança no enredo. O casal Júlia e Ary conquistou corações desde o início da trama, e qualquer ameaça a essa relação parece abalar os fãs mais fiéis.

Veja o momento, aqui:

Aproveite e veja o momento em que Ary (Isaac Alfaiate) ensaia um discurso de desculpas a Júlia (Kelly Bailey), a dizer que tentou tramar Samuel por ter medo de a perder. Fica atónito por ouvir Júlia a chegar com Samuel. Este, ainda que dizendo a Júlia que não vai forçar nada, diz-lhe que estará ali para ela se ela decidir deixar Ary, beijando-a. Júlia fica perturbada. Ary, que viu tudo, avisa Samuel nunca mais o querer ver perto de Júlia, que é sua. Esta frase encoleriza Júlia, que avisa Ary que não é propriedade dele, virando-lhe costas.