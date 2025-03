As imagens que ainda não foram vistas de Kelly Bailey e Vicente Blue em destino de sonho

Com 26 anos, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, de 35 anos, são um dos casais mais acarinhados de Portugal.

Ao longo dos anos, têm partilhado momentos especiais da sua vida a dois nas redes sociais, encantando os fãs com fotos e vídeos repletos de amor. Deste romance nasceu Vicente Blue, o primeiro filho do casal, que veio fortalecer ainda mais esta bonita história de amor.

No passado dia 27 de março, Lourenço Ortigão encantou os seus seguidores ao partilhar registos inéditos da sua recente estadia na Madeira, onde desfrutou de uns dias repletos de bons momentos ao lado da companheira Kelly Bailey, do filho Vicente Blue, de quase 2 anos, e de amigos.

Na descrição da publicação, o ator escreveu de forma simples mas significativa: "Random moments from this weekend that make me smile" (Momentos aleatórios deste fim de semana que me fazem sorrir).

Um fim de semana entre família, amigos e natureza

Os registos partilhados mostram Vicente Blue em cenas adoráveis, mergulhos no mar a partir de um barco, brindes com ponchas, passeios pela praia e muitos momentos de carinho entre família e amigos. A cumplicidade entre Lourenço, Kelly e o pequeno Vicente Blue transparece nas imagens, deixando os fãs derretidos.

Reações dos seguidores

A publicação rapidamente reuniu inúmeros comentários cheios de carinho, com os fãs a destacarem a fofura do bebé e a felicidade da família: «É parecido com a Mãe fofinho», «Aiiiiiiiiiiiii não aguento!», «Família linda», «Que deliciaaaaaa».

Veja a partilha completa, aqui:

Kelly Bailey também patilhou vários registos, contudo este foi o que mereceu destaque. O pequeno Vicente sentado numa cama do barco. Que amor!

Relembre-se queque Lourenço pediu Kelly em casamento, quando estiveram de férias no México (pela passagem de ano): em plena praia, o ator ajoelhou-se na areia e, na presença do filho Vicente Blue.

<br />

