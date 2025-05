Inédito! Foi assim que Kelly Bailey, Margarida Corceiro e Isaac Alfaiate disseram adeus à “Fazenda”

Vem aí em «A Fazenda»: Nova pista reacende mistério sobre Duarte e Eva prepara-se para descobrir tudo

Está a chegar ao fim uma das experiências mais intensas e marcantes para o elenco de “A Fazenda”. Nas redes sociais, Kelly Bailey partilhou um vídeo especial que mostra os últimos momentos das gravações, num ambiente de emoção, amizade e muita cumplicidade.

Nas imagens, vemos Isaac Alfaiate (que dá vida a Ary), Kelly Bailey (Júlia) e Margarida Corceiro (Eva) junto a uma carrinha de apoio à produção, a lavar os dentes descontraidamente — revelando a intimidade e a rotina partilhada entre colegas ao longo da novela.

Logo depois, surge Laís da Veiga, que interpreta Lili, e abraça com carinho Kelly Bailey, num gesto terno que simboliza a ligação criada entre os membros do elenco.

Na descrição do vídeo pode ler-se: «Últimas horas disto ❤️». A publicação emocionou os seguidores, que deixaram mensagens sentidas e cheias de saudade: «Aguenta, coração! ♥️», «Que novela incrível 😍😍 adoro acompanhar!», «Como assim? Esta novela não pode acabar nunca! 😢😍», «Já vi que vais ficar com a tua filha e o Ary ❤️❤️❤️👏», «Vou chorar no banho, não quero que esta novela acabeeeeee ❤️❤️».

À medida que se aproxima o fim da trama, o sentimento é claro: esta produção vai deixar saudades — tanto a quem a fez, como a quem a acompanhou diariamente.