Kelly Bailey partilha momento mais aguardado. E, Vicente Blue é o grande protagonista

Kelly Bailey derreteu os corações dos seguidores ao partilhar um vídeo encantador do filho, Vicente Blue. No registo, o bebé surge a abrir uma encomenda, com um pormenor que fez as delícias dos fãs: Vicente aparece a usar um chapéu e com uma chucha na boca.

Vicente Blue é fruto da relação da atriz com Lourenço Ortigão, e tem sido presença recorrente nas partilhas de Kelly, que mostra frequentemente momentos do dia a dia em família — sempre com muito carinho e ternura.

Veja o vídeo, aqui:

Recorde-se que Vicente Blue, de um ano de idade, é o primeiro filho de Lourenço Ortigão e de Kelly Bailey. O casal está noivo. O ator pediu a sua amada em casamento, quando estiveram de férias no México (pela passagem de ano): em plena praia, o ator ajoelhou-se na areia e, na presença do filho Vicente Blue, pediu Kelly em casamento.

