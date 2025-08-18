Vem aí «A Fazenda»: Mafalda conta novidade surpreendente a Eva

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) conta furiosa a Eva (Margarida Corceiro) que Eduardo (Diogo Amaral) não teve coragem de assumir que a traiu com outra mulher, mesmo sendo evidente que isso aconteceu por ela ter atendido o telefone dele, tendo ela por seu turno admitido que se envolveu com Gustavo (Nuno Pardal). Mafalda diz à irmã cada vez achar mais que aquela relação deles não tem futuro.
Eva tenta convencer Mafalda a ligar para Eduardo para esclarecer as coisas com ele, sendo óbvio que aquela história do desaparecimento dele está mal contada. Mafalda recusa a dizer ter-se cansado de ter de lutar tanto para ficar com ele. Mafalda diz a Eva achar que Júlia (Kelly Bailey) e Ary (Isaac Alfaiate) estão juntos.
