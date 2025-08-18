A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Mafalda conta novidade surpreendente a Eva

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:15
Vem aí «A Fazenda»: Mafalda conta novidade surpreendente a Eva - TVI
Mafalda e Eva
Mafalda e Eva

Eva não esperava isto.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) conta furiosa a Eva (Margarida Corceiro) que Eduardo (Diogo Amaral) não teve coragem de assumir que a traiu com outra mulher, mesmo sendo evidente que isso aconteceu por ela ter atendido o telefone dele, tendo ela por seu turno admitido que se envolveu com Gustavo (Nuno Pardal). Mafalda diz à irmã cada vez achar mais que aquela relação deles não tem futuro.

Eva tenta convencer Mafalda a ligar para Eduardo para esclarecer as coisas com ele, sendo óbvio que aquela história do desaparecimento dele está mal contada. Mafalda recusa a dizer ter-se cansado de ter de lutar tanto para ficar com ele. Mafalda diz a Eva achar que Júlia (Kelly Bailey) e Ary (Isaac Alfaiate) estão juntos.

Recorde quando Mafalda e Gustavo se envolveram:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Gustavo dão oportunidade ao amor?

Vem aí em «A Fazenda»: Com Eduardo longe, Mafalda volta a cair nos braços de Gustavo

Vem aí em «A Fazenda»: Joel tenta manipular Eva, mas ela sabe mais do que ele pensa

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia acha-se esperta, mas Talu e Eva enganam-na

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Em pânico, Alba partilha novidades sobre Duarte com Miro

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda: Júlia descobre toda a verdade sobre Duarte e sobre a violação

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Depois de trair Joel, Ary acaba com uma arma apontada à cabeça

A Fazenda
sáb, 16 ago

A Fazenda: Lukenia revela planos para terminar gravidez falsa de Zuri… e a pessoa errada estava à escuta

A Fazenda
sex, 15 ago

A Fazenda: Momento da verdade - Talu acompanha Zuri a ecografia

A Fazenda
sex, 15 ago
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
Hoje
1

Vem aí «A Fazenda»: Mafalda conta novidade surpreendente a Eva

A Fazenda
Hoje
2

Vem aí «A Fazenda»: Em pânico, Alba partilha novidades sobre Duarte com Miro

A Fazenda
Hoje
3

Bomba em «A Protegida»: Clarice descobre que Teresa é a mãe de JD e Jorge o pai

A Protegida
Hoje
4

Vem aí em «A Protegida»: Novidade de Gonçalo deixa Clarice e Mónica confusas

A Protegida
Hoje
5

Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo descobre algo inacreditável sobre Mónica

A Protegida
seg, 19 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Filha de Sara Prata protagoniza cena adorável antes de dormir e as imagens mostram um talento em ascensão

Hoje

«O meu lugar seguro»: Kelly Bailey larga todas as emoções em declaração de amor única a Lourenço Ortigão

Hoje

«O meu coração está apertado»: Fernanda Serrano despede-se de pessoa muito especial

Hoje

«Voltámos onde fomos felizes»: Rita Pereira regressa a lugar especial e partilha instantes inesquecíveis com os filhos

Hoje

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

A Protegida
qui, 14 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN