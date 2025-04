Margarida Corceiro mostra imagens nunca antes vistas de «A Fazenda»

Bomba em «A Fazenda»: Eva foge com Joel, deixando Talu no altar

No passado dia 20 de abril, Margarida Corceiro recorreu às redes sociais para partilhar vários registos das gravações da novela “A Fazenda”, da TVI. As imagens, captadas em Angola, mostram não só as paisagens deslumbrantes do país, como também momentos descontraídos e cúmplices entre o elenco, nos bastidores.

Na publicação, a atriz revela um olhar nostálgico sobre a experiência vivida durante as filmagens. Entre cenas gravadas no meio da natureza, sorrisos fora de cena e vídeos espontâneos entre colegas, Margarida Corceiro mostra o ambiente especial que se viveu durante a produção da novela.

As reações não se fizeram esperar, e vários atores que integraram o elenco juntaram-se aos comentários com entusiasmo e emoção. Isaac Alfaiate, Evandro Gomes, Inês Aguiar comentaram a partilha. Podem-se ler comentários como: «Fomos felizes por lá!», «Bora já outra vez».

Veja a partilha, aqui: