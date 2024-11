Margarida Corceiro sobre a responsabilidade de ser protagonista: «É mesmo muito difícil gravar»

Foi no dia 25 de novembro que estreou a nova novela da TVI: «A Fazenda»: uma novela centrada numa grande fazenda agropecuária em Angola, cuja ação decorre entre este país e Portugal. Retrata uma realidade em que as deslumbrantes paisagens de Angola e as suas ricas tradições culturais convivem com a modernidade do seu mundo empresarial.

Margarida Corceiro é a protagonista deste novo projeto da TVI, dando vida a Eva, ao lado de Evandro Gomes, que dá vida a Talu. A atriz esteve à conversa com a locutora Catarina Maia na Mega Hits onde deu os «insights sobre tudo o que se passa no backstage de uma grande produção».

Catarina Maia perguntou: «Falando na Eva, como é que tu recebes a notícia que vais ser pela primeira vez protagonista de uma novela? Eu estava lá e lembro-me bem da tua cara de pânico».

Eu ia fazer outra personagem. Há última da hora houve uma mudança de planos e a produção falou com a minha agente e disseram olha temos esta personagem para a Margarida e temos que dar a resposta amanhã".

E, acrescenta:

Este nome: 'és a protagonista', 'és a cara da novela' é um bocadinho assustador nesse aspeto. O que muda é de facto o número de cenas que isso realmente é mesmo muito difícil de gravar… 17 cenas num dia, chegares a casa e tens mais 17 cenas… mas o método de trabalhar não é assim tão diferente. Acho que este projeto é esta personagem chegou na altura certa da minha vida. Acho que estou a conseguir tomar conta".

Veja a entrevista, aqui:



Aproveite e veja o primeiro encontro de Talu e Eva: