Margarida Corceiro, Inês Aguiar e Kelly Bailey desvendam «segredos» sobre «A Fazenda», a nova novela da TVI

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, decorreu a Parada de Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa. Entre várias novidades, foi anunciada a nova novela da TVI, «A Fazenda», que estreia em novembro. Assistimos às primeiras imagens e desvendámos alguns segredos com as atrizes.

Kelly Bailey, Margarida Corceiro, Inês Aguiar e Dalila Carmo são as protagonistas de «A Fazenda», a nova novela da TVI que estreia em novembro. Pela primeira vez, as atrizes revelaram os nomes das irmãs que protagonizam a trama. Leonor, Eva e Mafalda são filhas da personagem interpretada por Dalila Carmo.

Margarida Corceiro falou do bom ambiente que se vive: «Tive muita sorte com as minhas irmãs, somos diferentes e saímos à mãe». Inês Aguiar realçou a «realidade» das personagens e para as várias camadas das mesmas: «Não há boas nem más».

José Eduardo Moniz, diretor geral da TVI, afirma que esta novela poderá fazer história. Uma produção gravada também em Angola. Edgard Miranda, realizador da novela «Cacau», será também o realizador de «A Fazenda».