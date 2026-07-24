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A Madrasta

Exclusivo «A Madrasta»: Pedro não resiste a Diana

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 39min
Exclusivo «A Madrasta»: Pedro não resiste a Diana - TVI

Pedro emociona-se.

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Pedro (Albano Jerónimo) tenta mostrar-se forte e diz a Diana (Inês Castel-Branco) que Beatriz (Catarina Nifo) é muito corajosa, mas Diana tem dificuldade em acreditar, ao vê-la tão frágil. Diana pergunta a Pedro se sabe de que cor era o carro, pois pode não ter sido um acidente. Pedro promete reforçar a segurança dos filhos. Diana recorda como acalmava Beatriz e ela abre os olhos e chama pela mãe. Diana chora.  Pedro diz que já foi à polícia, conseguiu saber o nome do condutor e amanhã vai falar com ele. Diana também quer ir, mas Pedro pede-lhe para o deixar resolver aquilo. Diana conta que Beatriz acordou e a chamou de mãe. Pedro emociona-se e beija Diana. Ela trava-o, pois sabe que ele ainda não acredita nela. Eduardo avisa Diana que Camila vai ser libertada.

 

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