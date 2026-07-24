Exclusivo «A Madrasta»: Pedro não resiste a Diana

Pedro (Albano Jerónimo) tenta mostrar-se forte e diz a Diana (Inês Castel-Branco) que Beatriz (Catarina Nifo) é muito corajosa, mas Diana tem dificuldade em acreditar, ao vê-la tão frágil. Diana pergunta a Pedro se sabe de que cor era o carro, pois pode não ter sido um acidente. Pedro promete reforçar a segurança dos filhos. Diana recorda como acalmava Beatriz e ela abre os olhos e chama pela mãe. Diana chora. Pedro diz que já foi à polícia, conseguiu saber o nome do condutor e amanhã vai falar com ele. Diana também quer ir, mas Pedro pede-lhe para o deixar resolver aquilo. Diana conta que Beatriz acordou e a chamou de mãe. Pedro emociona-se e beija Diana. Ela trava-o, pois sabe que ele ainda não acredita nela. Eduardo avisa Diana que Camila vai ser libertada.