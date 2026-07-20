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A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: Leo volta a afastar-se de Beatriz

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:34
Vem aí em «A Madrasta»: Leo volta a afastar-se de Beatriz - TVI

Beatriz perde a confiança de Leo

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Em «A Madrasta», Beatriz (Catarina Nifo) aproxima-se de Leo (Manel Marts), mas Ricardo (Diogo Fernandes) volta a separar os dois. A cumplicidade entre Beatriz e Leo volta a crescer durante uma aula de ioga. Porém, o ambiente muda quando Leo descobre que Beatriz ajudou Ricardo a conseguir uma entrevista de emprego. Magoado, decide afastar-se, deixando Beatriz desiludida e sem perceber como recuperar a confiança dele.

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