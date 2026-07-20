Vem aí em «A Madrasta»: Leo volta a afastar-se de Beatriz

Raquel exige que contratem Ricardo senão conta a Pedro os desfalques que Filipe faz

Em «A Madrasta», Beatriz (Catarina Nifo) aproxima-se de Leo (Manel Marts), mas Ricardo (Diogo Fernandes) volta a separar os dois. A cumplicidade entre Beatriz e Leo volta a crescer durante uma aula de ioga. Porém, o ambiente muda quando Leo descobre que Beatriz ajudou Ricardo a conseguir uma entrevista de emprego. Magoado, decide afastar-se, deixando Beatriz desiludida e sem perceber como recuperar a confiança dele.