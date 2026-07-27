Exclusivo «A Madrasta»: João Maria está doente e precisa de um transplante. Quem são os pais de João Maria?

Diana (Inês Castel-Branco) visita João Maria e dá-lhe força para melhorar. Eles gostam um do outro e João Maria pede desculpa pela forma como os irmãos a tratam. Felícia (Isabel Abreu) não gosta de ver Diana ali, mas João Maria faz-lhe sinal para não ser antipática com "Maria". Felícia está muito preocupada, mas João Maria diz que vai correr tudo bem. O médico diz que o problema de João Maria agravou-se e têm de começar a pensar no transplante. Ficam todos muito abalados. Carminho vai ver João Maria e Diana pergunta a Pedro se pode ajudar em alguma coisa. Diana aconselha Pedro a falar com a mãe de João Maria, mas ele mente e diz que nunca mais soube nada dela. Felícia está muito preocupada com a possibilidade de João Maria ter de fazer um transplante. Carminho (Teresa Tavares) lembra que vão querer testar os pais e que se calhar está na altura de contar a verdade. Felícia diz que não pode fazer isso, pois iria destruir duas famílias. João Maria acorda e elas ficam tensas.

Pedro (Albano Jerónimo) acha que não podem esconder mais de João Maria que ele precisa de um transplante. Carminho sugere ser ela a falar com ele, mas Felícia não concorda. Pedro decide que vão os três falar com ele.

João Maria já sabe que vai ter de fazer um transplante, mas tenta manter-se animado e animar a família, que faz um esforço para não mostrar como estão devastados. Pedro explica que vão todos fazer testes para ver se alguém da família é compatível. Felícia deixa cair uma lágrima e João Maria repara. Ela diz que é do cansaço. O Médico explica que vão começar a fazer os testes de compatibilidade pela família direta: pais e irmãos. Pedro revela que não é o pai biológico e o médico pergunta se tem contacto com os pais biológicos. Pedro diz que não e o médico diz que nesse caso, podem testar a família e se ninguém for compatível, vai para lista de espera. Felícia sofre.