Vem aí «A Madrasta»: O envelope deixado por Xavier desilude Diana
- TVI Novelas
- Hoje às 08:00
A verdade continua escondida.
Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) acreditava que o envelope deixado por Xavier (Vitor d'Andrade) depois da sua morte iria finalmente revelar quem matou Artur. No entanto, a esperança transforma-se rapidamente em frustração quando descobre que o documento não contém qualquer pista sobre o assassino.
Mais uma vez, Diana sente que esteve perto da verdade, mas o mistério continua por resolver.