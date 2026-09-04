Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: O envelope deixado por Xavier desilude Diana

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:00
Vem aí «A Madrasta»: O envelope deixado por Xavier desilude Diana - TVI

A verdade continua escondida.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

 

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) acreditava que o envelope deixado por Xavier (Vitor d'Andrade) depois da sua morte iria finalmente revelar quem matou Artur. No entanto, a esperança transforma-se rapidamente em frustração quando descobre que o documento não contém qualquer pista sobre o assassino.

Mais uma vez, Diana sente que esteve perto da verdade, mas o mistério continua por resolver.

Relacionados

Vem aí «A Madrasta»: Diana encontra nova pista e começa a desconfiar de Francisca

Vem aí «A Madrasta»: Diana conta tudo a Madalena e garante que nunca traiu Pedro

Vem aí «A Madrasta»: Carminho suspeita que Felícia tenha disparado contra Diana e confronta-a

Vem aí «A Madrasta»: Madalena regressa e começa a questionar toda a verdade sobre Diana

Vem aí «A Madrasta»: Diana garante que nunca traiu Pedro e faz confissão decisiva sobre o passado

Vem aí «A Madrasta»: Pedro é baleado e Diana revela suspeita assustadora sobre o verdadeiro alvo

A Madrasta

Exclusivo «A Madrasta»: Felicia trama Francisca e é acusada pelo tiro a Pedro

A Madrasta
Hoje

Matilde Reymão faz dedicatória a pessoa especial: "Adoro-te, para sempre"

A Madrasta
Hoje

A Madrasta: João Maria impede Francisca de sair de casa

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Beatriz quer aproximar-se de Maria para a desmascarar

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Felícia e Francisca preparam um plano para impedir o casamento

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Pedro surpreende Diana com um anel de noivado

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

“Uma choradeira”: Inês Herédia emociona-se e abre o coração sobre os filhos

A Madrasta
Ontem
1

Morreu um dos rostos mais respeitados das novelas brasileiras. Público português recorda-o de “Rainha da Sucata” e “Ouro Verde”

qua, 2 set
2

Poucos a reconheceriam nesta fotografia. É filha de uma conhecida cara da televisão e hoje é uma das atrizes mais famosas de Portugal

Ontem
3

Vem aí «Terra Forte»: Susette emociona-se com carta deixada por Delfina

Terra Forte
Ontem
4

«A mulher mais bonita de Portugal»: Muitos não acreditam que tenha 47 anos. As novas fotos desta famosa atriz explicam porquê

seg, 31 ago
5

Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI

Coração De Mãe
seg, 31 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI

Coração De Mãe
seg, 31 ago

Vestido branco, saia rodada e muitos olhares: Matilde Reymão faz lembrar Marilyn Monroe

Hoje

Treze anos depois, Joana Solnado regressa às novelas da TVI: “É uma honra enorme estar a dar voz a tantas mulheres”

Hoje

Terra Forte: O passado bate à porta: Sónia descobre finalmente quem é a sua verdadeira família

Terra Forte
Ontem

Matilde Reymão faz dedicatória a pessoa especial: "Adoro-te, para sempre"

A Madrasta
Hoje

A Madrasta: Pedro surpreende Diana com um anel de noivado

A Madrasta
Ontem
FORA DO ECRÃ

A nova imagem está a dar que falar: atriz da TVI surpreende com transformação radical

Terra Forte
Hoje

Vestido branco, saia rodada e muitos olhares: Matilde Reymão faz lembrar Marilyn Monroe

Hoje

Treze anos depois, Joana Solnado regressa às novelas da TVI: “É uma honra enorme estar a dar voz a tantas mulheres”

Coração De Mãe
Hoje

Matilde Reymão faz dedicatória a pessoa especial: "Adoro-te, para sempre"

A Madrasta
Hoje

Há alguém muito especial na vida de Daniela Melchior e ela não esconde: «Melhor de todos»

Hoje

João Neves troca o luxo por uma carrinha comercial e o motivo é comovente

Ontem
Mais Fora do Ecrã