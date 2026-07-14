Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre pista decisiva que pode provar a sua inocência

Vem aí em «A Madrasta»: Diana confronta Xavier por ter mentido em tribunal

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Determinada a recuperar os filhos e limpar o seu nome, Diana (Inês Castel-Branco) continua a procurar respostas sobre o passado.

Depois de uma conversa intensa com Raquel (Inês Herédia), recebe uma informação que pode mudar tudo. Raquel admite que Xavier (Vítor D’Andrade) tinha motivos para a incriminar e aconselha Diana a investigar mais a fundo o papel que ele desempenhou nos acontecimentos que a levaram à prisão.

Ao mesmo tempo, Diana continua convencida de que existe uma conspiração por detrás da sua condenação e acredita que está cada vez mais perto da verdade.

Mas quando Simão (João Maneira) aparece inesperadamente e a vê no local onde está escondida, Diana entra em pânico.