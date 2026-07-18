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Exclusivo «A Madrasta»: Diana vai ao jantar de acionista na casa dos Magalhães Neto

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 54min
Exclusivo «A Madrasta»: Diana vai ao jantar de acionista na casa dos Magalhães Neto - TVI

E não é a única. Diana também está no jantar.

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Em «A Madrasta», já estão por ali alguns convidados do almoço. Forjaz repara no retrato e pergunta se era a mulher de Pedro (Albano Jerónimo). Felícia (Isabel Abreu) diz que sim, mas morreu há muito tempo. Forjaz revela que também é viúvo. Francisca (Matilde Reymão) chega e Pedro fica muito surpreendido.

Pedro pede a Francisca para falarem. Repreende-a por ter aparecido sem ser convidada, mas ela diz que Felícia a convidou. Francisca sente Pedro cada vez mais distante e pergunta-lhe se ainda gosta dela. Pedro diz que tem uma coisa para lhe dizer, mas Beatriz (Catarina Nifo) aparece e pergunta ao pai se sabe quem acabou de chegar.

Pedro vem para a sala com Francisca e Beatriz. Além dos convidados que já lá estavam, também está Diana (Inês Castel-Branco), que acabou de chegar e com quem Forjaz fala de forma galanteadora. Forjaz diz que tinha a certeza de que se voltariam a ver. Diana troca um olhar com Pedro, que fica aliviado por vê-la ali.

Pedro relembra que é um almoço de acionistas e que "Maria" é acionista, pelo que faz sentido estar presente. Felícia achava que o evento era apenas para os acionistas principais. "Maria" explica que pediu para participar para conhecer melhor toda a gente. Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz perdem a vontade de almoçar e vão para o quarto. Carminho (Teresa Tavares) anuncia que o almoço está servido.

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Todos se sentam à mesa e há alguma confusão com as mudanças de lugares. Carminho pede para retirarem os pratos de Beatriz e Miguel. Felícia está irritada com a surpresa. Forjaz faz conversa com Diana. Todos comentam a presença de caras novas, fingindo entusiasmo, e brindam.

O almoço continua e a conversa vira-se para Xavier (Vítor D’Andrade). Forjaz pergunta se ele não tem família e Felícia responde que ninguém o atura. Simão (João Maneira) e Pedro mostram-se incomodados com a atenção que Forjaz dedica a Diana.

Francisca diz estar disponível para ajudar Diana, já que Pedro acredita no talento dela. A tensão aumenta. João Maria (Ruben Simões) sente-se mal e levanta-se. Carminho vai atrás dele.

Diana ouve Forjaz perguntar a Francisca quando é o casamento e fica sem ar. Mais tarde, olha para o retrato na sala e Beatriz pergunta-lhe se não tem vergonha de estar ali em casa. Diana responde que as coisas não são bem como ela pensa, mas que não lhe pode contar a verdade.

Forjaz oferece-se para levar "Maria" a casa e Simão fica com ciúmes. Entretanto, Pedro chama uma ambulância para João Maria. Todos ficam consternados com o que aconteceu.

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Beatriz sabe que o estado de saúde do irmão é delicado e diz que um dia ele pode não voltar do hospital. Diana tenta confortá-la e pede-lhe para não pensar assim, mas Beatriz e Miguel caem-lhe em cima por se estar a meter num assunto de família. Simão defende "Maria" e diz que ela apenas está a tentar ajudar.

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