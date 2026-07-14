Vem aí em «A Madrasta»: Ricardo rouba o anel de noivado de Francisca

Francisca (Matilde Reymão) vive um dos momentos mais angustiantes dos últimos tempos quando Ricardo (Diogo Fernandes) surge inesperadamente e a confronta.

Sem alternativas e desesperado por dinheiro, Ricardo exige ajuda financeira para conseguir alugar uma casa. Quando Francisca admite que não tem como ajudá-lo, ele toma uma atitude extrema e rouba o anel de noivado da jovem.

O gesto deixa Francisca em lágrimas e desesperada. Além do valor sentimental da jóia, entra em pânico ao pensar como explicará a situação a Pedro (Albano Jerónimo).