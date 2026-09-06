Vem aí «A Madrasta»: Laura denuncia Simão, mas começa a suspeitar de Francisca
- TVI Novelas
- Há 44 min
O plano pode não correr como esperava
Em «A Madrasta», Laura (Madalena Brandão), convencida de estar a proteger Francisca (Matilde Reymão), decide denunciar Simão (João Maneira) às autoridades. No entanto, à medida que a conversa avança, começa a perceber que Francisca poderá estar a esconder mais do que admite.
Pela primeira vez, Laura considera a possibilidade de Francisca estar ligada aos acontecimentos daquela noite.