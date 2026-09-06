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A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Laura denuncia Simão, mas começa a suspeitar de Francisca

  • TVI Novelas
  • Há 44 min
Vem aí «A Madrasta»: Laura denuncia Simão, mas começa a suspeitar de Francisca - TVI

O plano pode não correr como esperava

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Em «A Madrasta», Laura (Madalena Brandão), convencida de estar a proteger Francisca (Matilde Reymão), decide denunciar Simão (João Maneira) às autoridades. No entanto, à medida que a conversa avança, começa a perceber que Francisca poderá estar a esconder mais do que admite.

Pela primeira vez, Laura considera a possibilidade de Francisca estar ligada aos acontecimentos daquela noite.

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