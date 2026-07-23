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A Madrasta

Exclusivo «A Madrasta»: Miguel mostra a Simão foto que encontrou em casa de "Maria"

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 8min
Exclusivo «A Madrasta»: Miguel mostra a Simão foto que encontrou em casa de "Maria" - TVI

Diana é surpreendida

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Miguel (Bernardo Cascais) mostra a Simão (João Maneira) a foto que encontrou em casa de "Maria". Simão reconhece Beatriz (Catarina Nifo) e não percebe porque estaria aquela foto em casa de "Maria". Miguel acha que "Maria" quer o dinheiro de Pedro (Albano Jerónimo) e está a tentar seduzi-lo através dos filhos. Miguel promete tirar aquela história a limpo e sai. Diana cruza-se com Simão e ele pergunta-lhe porque tinha uma foto de Beatriz em bebé em sua casa. Diana (Inês Castel-Branco) diz que foi Pedro que lhe mostrou e deixou-a lá. Simão fica com ciúmes e pergunta se Pedro tem ido a sua casa. Diana diz que sim e assume que ainda gosta dele. Simão engole em seco, mas agradece a sinceridade. Diana fica a pensar no que disse.

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