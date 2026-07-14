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A Madrasta

Exclusivo «A Madrasta»: Francisca desiste de Pedro

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 55min
Exclusivo «A Madrasta»: Francisca desiste de Pedro - TVI

Francisca fica desolada

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Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) diz que já falou com Ricardo e não confia nele, por isso têm de estar atentos. Francisca (Matilde Reymão) quer falar com Pedro sobre a relação, mas ele diz que não pode perder tempo com isso agora e Francisca vai embora magoada.  Francisca conta a Laura que foi falar com Pedro, mas ele praticamente mandou-a embora. Francisca está muito desanimada e acha que nunca vai conseguir competir com Diana. Laura corta e diz-lhe que vai conseguir, pois não investiu tudo nela, para agora desistir. Francisca diz a Laura para casar ela com Pedro, pois está farta.

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