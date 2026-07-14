Exclusivo «A Madrasta»: Francisca desiste de Pedro

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) diz que já falou com Ricardo e não confia nele, por isso têm de estar atentos. Francisca (Matilde Reymão) quer falar com Pedro sobre a relação, mas ele diz que não pode perder tempo com isso agora e Francisca vai embora magoada. Francisca conta a Laura que foi falar com Pedro, mas ele praticamente mandou-a embora. Francisca está muito desanimada e acha que nunca vai conseguir competir com Diana. Laura corta e diz-lhe que vai conseguir, pois não investiu tudo nela, para agora desistir. Francisca diz a Laura para casar ela com Pedro, pois está farta.