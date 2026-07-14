Em «A Madrasta», Raquel (Inês Herédia) arranjou-se para sair e diz que vai almoçar com amigas. Filipe (Nuno Pardal) não faz questão de saber onde ela vai. Raquel pergunta como correu a entrevista de Ricardo e Filipe estranha o interesse. Raquel exige que o contratem, dando a entender que há algo entre eles, ou conta a Pedro os desfalques que Filipe faz. Este fica frustrado. Raquel visita Ricardo e diz-lhe que já tratou do seu assunto com o marido. Há um clima de sedução entre os dois. Filipe pergunta a Pedro o que fazem em relação à candidatura de Ricardo. Pedro pede a Filipe para lhe dizer que a vaga já foi preenchida. Filipe diz que ele tem um currículo impressionante e o Forjaz quer que o contratem. Pedro está reticente, mas acaba por concordar em admiti-lo. Filipe fica satisfeito.
Exclusivo «A Madrasta»: Raquel exige que contratem Ricardo senão conta a Pedro os desfalques que Filipe faz
- TVI Novelas
- Há 1h e 52min
Raquel exige que contratem Ricardo senão conta a Pedro os desfalques que Filipe faz
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Em «A Madrasta», Raquel (Inês Herédia) arranjou-se para sair e diz que vai almoçar com amigas. Filipe (Nuno Pardal) não faz questão de saber onde ela vai. Raquel pergunta como correu a entrevista de Ricardo e Filipe estranha o interesse. Raquel exige que o contratem, dando a entender que há algo entre eles, ou conta a Pedro os desfalques que Filipe faz. Este fica frustrado. Raquel visita Ricardo e diz-lhe que já tratou do seu assunto com o marido. Há um clima de sedução entre os dois. Filipe pergunta a Pedro o que fazem em relação à candidatura de Ricardo. Pedro pede a Filipe para lhe dizer que a vaga já foi preenchida. Filipe diz que ele tem um currículo impressionante e o Forjaz quer que o contratem. Pedro está reticente, mas acaba por concordar em admiti-lo. Filipe fica satisfeito.