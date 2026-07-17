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Exclusivo «A Madrasta»: Francisca apanha Ricardo com Raquel

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 49min
Exclusivo «A Madrasta»: Francisca apanha Ricardo com Raquel - TVI

Francisca quer contar tudo a Filipe.

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Em «A Madrasta», Ricardo (Diogo Fernandes) vai abrir a porta e fica surpreendido por ser Francisca (Matilde Reymão). Ela atira-se para os braços dele e tenta beijá-lo, mas Ricardo rejeita-a. Francisca pergunta se é por causa de Beatriz (Catarina Nifo), mas, nesse momento, surge Raquel (Inês Herédia), meio despida, e Francisca fica esclarecida. Raquel diz que não é o que parece e Francisca ameaça contar tudo a Filipe (Nuno Pardal).

Francisca está muito deprimida com o que viu em casa de Ricardo. Raquel vem ter com ela e tenta justificar-se, mas Francisca quer contar tudo a Filipe. Raquel diz que, se o fizer, também terá de contar a Pedro (Albano Jerónimo) que Francisca e Ricardo não são apenas vizinhos.

Raquel vai ter com Laura (Madalena Brandão) e diz-lhe que encontrou Francisca com Ricardo. Raquel acha que Francisca devia ter mais cuidado, pois a relação dela com Pedro já não está muito boa. Laura fica alarmada. Raquel diz que Francisca é capaz de afirmar que a viu a ela com Ricardo para se escapar. Laura desespera.

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Laura confronta Francisca por andar envolvida com Ricardo e poder deitar tudo a perder. Laura diz que Raquel lhe contou que a viu com Ricardo. Francisca fica escandalizada e revela que quem estava com Ricardo era Raquel. Laura não fica muito surpreendida.

Laura acha que Francisca devia fazer mais para lutar por Pedro e que devia marcar presença no almoço de acionistas.

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