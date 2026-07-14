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A Madrasta

Exclusivo «A Madrasta»: Simão beija Diana. Beatriz vê e Renato faz chantagem

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:22
Exclusivo «A Madrasta»: Simão beija Diana. Beatriz vê e Renato faz chantagem - TVI

Simão não consegue resistir

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Simão (João Maneira) pensa na visita que fez a Maria e no homem que apareceu. Fica cheio de ciúmes e bebe um whisky. João Maria não gosta de o ver beber e aconselha-o a afastar-se de Maria, pois só vai trazer-lhe problemas. Simão diz-lhe que não percebe nada e sai. João Maria fica preocupado e comenta com Carminho.  Diana conta a Eduardo que a Camareira está de volta e amanhã vai falar com ela. Simão aparece, completamente embriagado, e pede a Maria para o deixar ficar ali, porque não pertence à família de Pedro. Diana tenta ampará-lo e ele beija-a. Beatriz vê e fica escandalizada. Diana afasta Simão e vai fazer-lhe um café. Diana entrega uma caneca de café a Simão e diz de forma veemente que aquilo não pode voltar a acontecer, pois não está interessada nele. Simão quer saber porquê, mas Diana não tem de lhe dar explicações. Simão entorna café e troca de t-shirt, quando Renato aparece e pergunta se interrompeu alguma coisa.  Beatriz conta aos irmãos que viu Simão e Maria aos beijos e Miguel fica preocupado, pois já acredita que ela tem más intenções com a sua família. João Maria não concorda e diz que nem toda a gente está interessada no dinheiro deles. Miguel e Beatriz acham que Maria também já deu a volta a João Maria e têm de fazer alguma coisa para a parar. Diana pede a Renato para levar Simão a casa, pois está muito bêbedo. Renato sugere que Diana se una a si na empresa, pois Pedro não tem tomado as melhores decisões. Renato tenta seduzir Diana e ela ameaça contar a Pedro. Renato diz que também lhe pode contar que viu Simão ali seminu. Diana fica furiosa. Diana fica surpreendida por ver Pedro. Ele diz que vem todos os anos. Diana acha que é por causa do peso na consciência. Todos se questionam sobre o que Diana e Pedro estarão a falar. Francisca decide intervir. Diana diz que se está a sentir mal e vai para casa, mas cruza-se com Simão. Miguel quer ver o que vai acontecer. Simão pede desculpa a "Maria" pelo que se passou ontem. Diana só quer sair dali e diz que depois falam. Beatriz vê "Maria" e Simão juntos e diz que não vai continuar a compactuar com aquilo. Beatriz diz que viu o que eles fizeram ontem e toda a gente fica muito curiosa. Diana e Simão congelam. Pedro fica com ciúmes.

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