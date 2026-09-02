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Vem aí «A Madrasta»: Diana encontra nova pista e começa a desconfiar de Francisca

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 11min
Vem aí «A Madrasta»: Diana encontra nova pista e começa a desconfiar de Francisca - TVI

O mistério do disparo ganha um novo suspeito

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Em «A Madrasta», quando tudo parece incriminar para Simão (João Maneira), Diana (Inês Castel-Branco) recebe uma informação inesperada. Durante uma conversa, Simão recorda-se de ter visto o carro de Francisca (Matilde Reymão) junto à casa de Pedro (Albano Jerónimo) no dia do casamento.

A revelação deixa Diana intrigada e levanta novas dúvidas sobre quem poderá estar por trás do disparo.

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