Vem aí «A Madrasta»: Diana encontra nova pista e começa a desconfiar de Francisca

Em «A Madrasta», quando tudo parece incriminar para Simão (João Maneira), Diana (Inês Castel-Branco) recebe uma informação inesperada. Durante uma conversa, Simão recorda-se de ter visto o carro de Francisca (Matilde Reymão) junto à casa de Pedro (Albano Jerónimo) no dia do casamento.

A revelação deixa Diana intrigada e levanta novas dúvidas sobre quem poderá estar por trás do disparo.