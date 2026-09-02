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Vem aí «A Madrasta»: Simão é detido e acusado de ter disparado contra Pedro

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 53min
Vem aí «A Madrasta»: Simão é detido e acusado de ter disparado contra Pedro - TVI

A investigação dá uma reviravolta inesperada

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Em «A Madrasta», Simão (João Maneira) vê-se no centro de uma nova polémica quando o inspetor Galveias surge com informações que contradizem a sua versão dos acontecimentos. Apesar de garantir que estava a velejar no dia do casamento, Simão é levado para a esquadra por suspeitas de envolvimento no disparo que atingiu Pedro (Albano Jerónimo).

Enquanto a família tenta perceber o que aconteceu, cresce a dúvida sobre quem disparou.

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