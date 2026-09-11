Exclusivo «A Madrasta»: Afinal Xavier foi assassinado e Cajó tem um suspeito

Cajó (Joaquim Horta) fica em choque ao descobrir que Xavier (Vítor d’Andrade) foi assassinado e decide ajudar Clarisse (Paula Neves) a encontrar uma pista que possa levar ao culpado. Mas a busca pelos papéis deixados pelo empresário acaba por revelar um segredo comprometedor sobre Raquel (Inês Herédia).

Ainda devastada pela morte de Xavier, Clarisse recorda-se de que ele recebeu uma carta ameaçadora pouco antes de morrer. Cajó quer saber se a missiva ainda estará na casa de Xavier e oferece-se para ajudá-la a procurar. Os dois levam um caixote com documentos e começam a revirar tudo, na esperança de encontrar algo que identifique quem poderia querer matar o empresário.

Picasso (Pedro Teixeira) aparece pouco depois, pronto para contar a Cajó uma novidade, mas percebe que o amigo já sabe do assassínio do irmão. Ao descobrir que Cajó e Clarisse estão a procurar pistas, junta-se à investigação.

É então que Picasso encontra uma folha manuscrita entre os papéis. Clarisse repara de imediato que não é a letra de Xavier, mas, ao lerem o que está escrito, os três fazem uma descoberta surpreendente: Raquel terá tido um filho que rejeitou por este ser deficiente. O autor da mensagem afirma ainda ter medo dela.

Clarisse fica incrédula, pois conhece Raquel e suspeita que seja a mulher de Filipe (Nuno Pardal), mas nunca soube da existência de qualquer filho. Enquanto Cajó tenta perceber quem é Artur (Bruno Madeira), Clarisse e Picasso explicam-lhe que era sócio da empresa de Xavier.

Picasso acaba por revelar que sabe muito mais do que aparentava. Conta a Cajó que Diana (Inês Castel-Branco) e “Maria” são a mesma pessoa e que Diana esteve presa injustamente em Marrocos pela morte de Artur. Desde que regressou, já terá sido alvo de três tentativas de homicídio, o que leva todos a acreditar que o mesmo inimigo pode estar por trás da morte de Artur e do assassínio de Xavier.

Perante a folha comprometedora, a suspeita recai sobre Raquel. Picasso quer entregar o documento a Diana, mas Cajó e Clarisse defendem que o melhor é levá-lo diretamente à polícia. Para evitar que a prova desapareça, Cajó decide guardar a folha. Será esta a pista que faltava para desmascarar o assassino?