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Exclusivo «A Madrasta»: Renato acusa Felícia de ter tentado matar Diana

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 59min
Exclusivo «A Madrasta»: Renato acusa Felícia de ter tentado matar Diana - TVI

Renato (Sérgio Praia) confronta Felícia (Isabel Abreu) e questiona-a sobre o disparo contra Diana (Inês Castel-Branco). Ao recordar que Felícia seria capaz de tudo para proteger a família, Renato deixa no ar a suspeita de que a matriarca possa estar envolvida na tentativa de homicídio.

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Renato (Sérgio Praia) vai confrontar Felícia (Isabel Abreu) com uma acusação grave: será que foi ela quem tentou matar Diana (Inês Castel-Branco)?

Preocupado com as consequências de Simão (João Maneira) já saber a verdade sobre Diana, Renato chama Felícia para lhe contar tudo. A matriarca dos Magalhães Neto fica alarmada e volta a insistir que sempre avisou Pedro (Albano Jerónimo) para manter Diana afastada da família.

Mas Renato não deixa o assunto morrer. Convencido de que Felícia seria capaz de tudo para proteger os seus, questiona-a diretamente sobre a possibilidade de ter sido ela a disparar contra Diana. A pergunta deixa Felícia imediatamente alerta.

Perante o silêncio da antiga amante, Renato explica que a resposta nem lhe interessaria se Laura (Madalena Brandão) não lhe estivesse constantemente a pressionar. Renato teme que Laura não descanse enquanto não encontrar algo que incrimine Felícia — incluindo o caso secreto que os dois tiveram e do qual nasceu João Maria (Rúben Simões).

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Felícia garante que não foi responsável pelo disparo e avisa Renato de que os problemas familiares dele não lhe dizem respeito. Mas a acusação deixa no ar uma nova dúvida: até onde estaria Felícia disposta a ir para afastar Diana da família?

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