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Vem aí «A Madrasta»: O irmão de Xavier aparece e deixa todos em choque

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Vem aí «A Madrasta»: O irmão de Xavier aparece e deixa todos em choque - TVI

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Em «A Madrasta», depois de anos sem notícias, surge finalmente um homem que afirma ser irmão de Xavier (Vítor D’Andrade). Cajó (Joaquim Horta) apresenta-se perante Filipe (Nuno Pardal) e conta a sua história, deixando-o completamente surpreendido.

Apesar das dúvidas iniciais, Filipe promete ajudá-lo a provar a sua identidade. A descoberta ameaça abalar vários interesses e deixa Renato (Sérgio Praia) em estado de alerta.

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