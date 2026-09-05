Vem aí «A Madrasta»: O irmão de Xavier aparece e deixa todos em choque

Em «A Madrasta», depois de anos sem notícias, surge finalmente um homem que afirma ser irmão de Xavier (Vítor D’Andrade). Cajó (Joaquim Horta) apresenta-se perante Filipe (Nuno Pardal) e conta a sua história, deixando-o completamente surpreendido.

Apesar das dúvidas iniciais, Filipe promete ajudá-lo a provar a sua identidade. A descoberta ameaça abalar vários interesses e deixa Renato (Sérgio Praia) em estado de alerta.